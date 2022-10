Na Colônia Antônio Aleixo, Wilson destaca ações que melhoram a vida do manauara

Governador, acompanhado do candidato à vice, Tadeu de Souza, e do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta fizeram caminhada no bairro

O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil) percorreu hoje (7), as ruas do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, para reafirmar compromissos para o próximo mandato. Acompanhado do candidato a vice-governador na chapa “Aqui é Trabalho!”, Tadeu de Souza, e do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, Wilson destacou ações que contribuem para melhorar a vida de quem vive na capital.

“Eu estou vindo aqui reforçar o compromisso que eu tenho com o povo aqui dessa área. Gente que é beneficiada pelo nosso Auxílio Estadual permanente, que é um benefício para 300 mil famílias. Aqui também as pessoas são beneficiadas pelo Prato Cheio, aqui os estudantes são beneficiados com o Passe Livre Estudantil, que é uma parceria entre Estado e Prefeitura, dentre outras ações importantes para melhorar a vida das pessoas que moram na capital”, disse o candidato.

Na zona leste de Manaus, Wilson investiu forte no combate à insegurança alimentar com a inauguração de três novas unidades e a revitalização de uma unidade do Prato Cheio. As quatro unidades oferecem 32 mil refeições por mês para a população de baixa renda, segundo a assessoria.

O esporte recebeu investimento de R$ 900 mil com a revitalização de campos de futebol da zona leste. Os espaços alcançam 460 crianças e adolescentes com aulas de futebol, luta olímpica e futevôlei.

Na área da saúde, os atendimentos para a população que mora na segunda zona mais populosa de Manaus foram reforçados. O Caic Ana Braga foi revitalizado e teve a oferta de consultas pediátricas ampliadas para mais de três mil consultas mensais. O Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio foi reformado e teve o número de leitos ampliado; a unidade não passava por reforma há 12 anos.

Para o segundo mandato de Wilson, está prevista a revitalização de feiras nos bairros Armando Mendes, Jorge Teixeira, Coroado e Porto do Ceasa. Para impulsionar o turismo e aumentar a oferta de espaços de lazer na região, Wilson vai construir, em parceria com a Prefeitura de Manaus, o primeiro parque linear e temático da cidade, o Gigantes da Floresta.

O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, disse que para que Manaus se torne uma cidade ainda melhor para se viver é preciso votar em Wilson Lima. “Eu como vice-prefeito da cidade de Manaus, ao lado do prefeito, nós queremos aquilo que é melhor para a cidade de Manaus. E a gente não pode de maneira alguma perder de vista que através dessa parceria do governador Wilson Lima com o prefeito David nós tivemos avanços históricos para a cidade de Manaus”, disse.

A diarista Maria Raimunda, 48, moradora do bairro Colônia Antônio Aleixo há 20 anos, disse que Wilson terá mais uma oportunidade para fazer ainda mais. “Vamos dar mais uma oportunidade. Governador nenhum passou pelo que esse governador passou. Ninguém passou por isso e nós estamos aqui na luta. Meu voto é dele, votei no primeiro turno e vou votar no segundo turno. Ele vai fazer mais”, destacou.

Com informações da assessoria