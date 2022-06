“Mulheres e Meninas na Ciência” é tema de livro lançado pela Fiocruz Amazônia

O livro Dossiê Temático Mulheres e Meninas na Ciência foi lançado ontem (14), na sede do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), em Manaus. O lançamento fez parte das atividades da Oficina Alunos em Ação: Educação, Saúde e Meio Ambiente, que acontece em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Amazonas, visando divulgar a 11a edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente e o Prêmio Menina Hoje Cientista Amanhã, do Programa Mulheres e Meninas na Ciência. O livro, com 263 páginas, reúne um conjunto de experiências de mulheres cientistas da Fiocruz no Brasil, voltadas sobretudo para servir de inspiração para escolas e alunas. A obra também traça um panorama atual da presença feminina na Fiocruz.

A diretora do ILMD/Fiocruz Amazônia, Adele Benzaken, destacou a importância do Meninas e Mulheres na Ciência. “Esse programa é exemplar porque ele se destina a dar esperança para meninas que estão em fase escolar e que podem sonhar com trajetórias na Ciência”, afirmou ela, lembrando que esse público também pode receber, além dessas mensagens de estímulo à carreira científica, informações sobre prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (IST), segurança menstrual, gravidez indesejada, entre outros temas que permitam uma abordagem ainda mais completa.

Adele Benzaken enfatizou que o programa tem todo apoio da atual diretoria do ILMD, formada, em sua maioria, por mulheres. A coordenadora de Divulgação Científica, da Fiocruz, Cristina Araripe, agradeceu o apoio e enfatizou o desejo de dar continuidade às ações do programa fortalecendo a parceria com o ILMD/ Fiocruz Amazônia. “Nossas colegas mulheres cientistas da Fiocruz têm uma sensibilidade muito grande e sabem o quanto é importante e desafiador falar com as jovens e mostrar que elas podem sim seguir carreira científica e que para isso é imprescindível que haja políticas públicas de incentivo”, destacou Araripe. Segundo ela, essa tem sido uma preocupação da atual gestão da presidência da Fiocruz, ocupada por uma mulher, Nísia Trindade Lima, além de combater as desigualdades de gênero e fortalecer a inserção de mais mulheres no campo científico.

“É preciso continuar sensibilizando, especialmente nos municípios e junto às secretarias estaduais de Educação, que as meninas tenham a oportunidade de conhecer a trajetória de mulheres cientistas. Aqui em Manaus estamos falando acerca da Maria Deane, mas poderíamos citar tantas outras mulheres cientistas que foram importantes para a Fiocruz ao longo desses 122 anos de história da instituição e o dossiê também tem um pouco desse encontro de gerações de mulheres que já foram importantes num momento em que se falava pouco de mulheres na Ciência”, salientou Araripe.

Ela destacou que hoje a realidade da instituição é de maioria das profissionais mulheres, em todos os níveis. “Porém, ainda se observa que no topo da carreira, nos cargos de liderança a realidade é diferente, salvo exceções como a da Fiocruz Amazônia, que pela primeira vez na sua história tem uma mulher como diretora, a médica Adele Benzaken. “Essa é uma particularidade que nos deixa muito felizes de estar lançando aqui o dossiê. Lugar de mulher é onde ela quiser e se ela quiser ser cientista a gente está aqui para apoiar no que for possível”, salientou.

O Dossiê Mulheres e Meninas na Ciência está disponível para download gratuito neste link https://portal.fiocruz.br/documento/dossie-tematico-mulheres-e-meninas-na-ciencia

Com informações do ILMD / Fiocruz Amazônia