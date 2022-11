Mourão e Alckmin conversam por telefone enquanto Bolsonaro continua em silêncio

Vice-presidente Hamilton Mourão diz a Alckmin que está à disposição para ajudar na transição de governo

O general Hamilton Mourão (Republicanos), atual vice-presidente da República, conversou hoje (31), com o vice eleito, Geraldo Alckmin, e lhe ofereceu ajuda para a transição de governo. Mourão se antecipou ao presidente Jair Bolsonaro e instruiu servidores da Vice-Presidência a facilitar o trabalho de transição, tornando disponíveis todas as informações para a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão apurou que Alckmin, ex-governador de São Paulo, telefonou para Mourão a fim de agradecer uma mensagem de felicitações que havia recebido do atual vice. Bolsonaro, porém, não ligou até agora para Lula.

Alckmin deve ser um dos coordenadores do gabinete de transição, ao lado do ex-ministro Aloízio Mercadante. O contato entre os vices foi o primeiro entre autoridades na linha sucessória da Presidência desde que o resultado das eleições foi proclamado, na noite de ontem (30), pela Justiça Eleitoral.

Pronunciamento

Derrotado na tentativa de se reeleger, Bolsonaro ainda não se pronunciou e prepara um discurso forte, após ter recebido sugestões de ministros ao longo do dia. Na manhã de hoje (31), o presidente se reuniu com Mourão – senador eleito pelo Rio Grande do Sul -, no Palácio do Planalto.

O general não dividiu o teor da conversa com sua equipe. A interlocutores, Mourão disse apenas que não tratou sobre qual será seu papel na transição e que preferia aguardar uma posição de Bolsonaro antes do diálogo com Alckmin.

Em recente entrevista ao Estadão, Mourão afirmou que faria “oposição ferrenha” a Lula no Senado, mas “não oposição ao Brasil”. “Se uma pauta que for colocada por um eventual governo Lula estiver de acordo com aquilo que eu considero que é importante para o País, vai ter meu apoio”, afirmou o vice.

Mourão também conversou com o governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O vice fez campanha contra o tucano porque apoiava o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que foi derrotado.

Com informações do Estadão