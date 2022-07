Mostra de Grupos Operacionais da Guarda Municipal é realizada na Ponta Negra

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou da 1ª Mostra dos Grupos Operacionais da Guarda Municipal, realizada na manhã de hoje (17), no complexo turístico Ponta Negra, pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

O evento teve o objetivo de aproximar a população manauara da pasta, divulgar a 2ª Corrida da Guarda Municipal e apresentar as novas atribuições da guarda.

“Uma exposição no dia de hoje, em que nós estamos fazendo um convite para a população participar da Corrida da Guarda Municipal no próximo dia 7 de agosto. Uma corrida de 5 quilômetros e 10 quilômetros e a gente convida o povo esportista e desportista da nossa cidade a participar desse evento”, enfatizou o chefe do Executivo municipal.

A Guarda Municipal tem sido público-alvo de uma programação mensal de cursos realizados em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), para “Atualização de Procedimentos Operacionais”, com o objetivo de reforçar a segurança em pontos estratégicos da cidade e garantir qualificação para melhor atuação.

O secretário da Semseg, Sérgio Fontes, enfatizou o trabalho que tem sido realizado pelos agentes municipais em prol da população, e também divulgou a 2ª Corrida de Aniversário da Guarda Municipal, que este ano celebra 73 anos de história.

“Nós estamos fazendo a chamada para a nossa corrida do dia 7 de agosto. A Guarda Municipal de Manaus está fazendo 73 anos e sob coordenação e orientação do nosso prefeito, ela vive uma nova fase. Estamos entrando na questão do armamento letal e mudando a maneira de atuar da Guarda. Então, para comemorar o aniversário da Guarda, convidamos toda a população a participar da nossa corrida festiva”, destacou Fontes.

A guarda municipal Karen Priscila Monteiro, não conteve a alegria ao falar da valorização profissional que a guarda tem vivenciado nessa gestão municipal, algo inédito e aguardado durante os 73 anos da existência dessa pasta na Prefeitura de Manaus.

“A felicidade não tem como se esconder, apesar dos 73 anos, antes tarde do que nunca sermos reconhecidos e a Guarda Municipal com essa valorização toda, com certeza vamos desempenhar um trabalho melhor para a nossa população”, salientou Priscila.

Gestão Integrada

Além das exposições dos grupos de operação, houve uma ação do Fundo Manaus Solidária (FMS) com serviços gratuitos de aferição de pressão arterial, consultas nutricionais, atendimento em saúde bucal, além da exposição e venda de artesanatos, realizados pela população em outras atividades do fundo.

O presidente do FMS, Emerson da Silva Castro, esteve presente durante a ação, prestigiando a Guarda Municipal e comentou a respeito da parceria.

“Hoje, estamos realizando aqui, em participação também com a Guarda Municipal, alguns serviços de saúde, como a aferição de pressão, entre outros, e alguns artesanatos sendo vendidos, do qual foram produzidos em outras ações”, comentou o presidente do FMS.

Corrida

A 2ª edição da “Corrida da GM” será no dia 7 de agosto, com saída às 7h30 e chegada no complexo turístico Ponta Negra. Terá os percursos de 5 e 10 quilômetros. A inscrição será aberta a todos e custará R$ 70, mais um quilo de alimento não perecível, com medalha inclusa, e haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados, além de troféu.

Os alimentos recolhidos por doação no dia da corrida serão entregues ao Fundo Manaus Solidária e doados às instituições escolhidas e divulgadas nas redes sociais do FMS.

As inscrições estão disponíveis no endereço https://www.ticketsports.com.br/Evento/33963/II-CORRIDA-E-CAMINHADA-SOLIDARIA-DA-GUARDA-MUNICIPAL-2022

Com informações da Semseg