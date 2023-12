Triste notícia para o punk rock / metal brasileiro. Aos 60 anos, morreu Jabá, lendário baixista do Ratos de Porão. A notícia foi confirmada pela própria banda em suas redes sociais. O músico havia sido internado às pressas em setembro, com problemas hepáticos e um rim não funcionando.

Na ocasião de sua internação, os músicos do Ratos haviam feito um apelo aos fãs para ajudarem Jarbas Alves em seu tratamento de saúde, através de financiamento coletivo.

Jabá fez parte da primeira formação do Ratos de Porão, antes mesmo da entrada de João Gordo como vocalista. O grupo foi formado em 1981 pelos primos Jão (vocal) e Betinho (bateria). Com a entrada de João Gordo em 1983 e a saída de Betinho, Jão acabou assumindo a bateria até o ano de 1985, quando se estabeleceu definitivamente como guitarrista do Ratos de Porão. Por sua vez, Jabá permaneceu no grupo até o ano de 1993.

Em seu período no R.D.P., gravou os álbuns Crucificados Pelo Sistema (1984), Descanse em Paz (1986), Cada Dia Mais Sujo e Agressivo (1987), Brasil (1989), Anarkophobia (1991) e o ao vivo RDP Vivo (1992). Mais tarde, precisamente no ano de 2004, Jabá se reencontrou musicalmente com Jão na banda Periferia S.A.

Nas redes, Cavalera Conspiracy relembra Jabá

A banda Cavalera Conspiracy, liderada pelos irmãos brasileiros Max e Iggor, homenageou Jarbas Alves, o Jabá, baixista original da banda Ratos de Porão, que morreu nesta terça-feira (26). Em suas redes, o Cavalera Conspiracy publicou uma foto das antigas, em que os irmãos Cavalera aparecem ao lado de integrantes do Ratos de Porão.

“Descanse em paz irmão Jaba Xoba!!! Rest in peace brother Jaba”, diz a postagem publicada nas redes do Cavalera Conspiracy.

Com informações do Roadie Crew