Moradores do São José recebem Braga que faz propostas para a saúde no Amazonas

O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida” (MDB/PSD e a federação PT/PCdoB e PV), senador Eduardo Braga (MDB) participou hoje (18) de uma caminhada com moradores da terceira etapa do bairro São José, zona Leste de Manaus.

Acompanhado de lideranças comunitárias, Eduardo foi recebido por dezenas de moradores na avenida J, cumprimentou populares e comerciantes na feira do bairro e renovou seu compromisso de construir um hospital e pronto-socorro na zona Leste para dar vazão à imensa demanda da região mais populosa de Manaus. Segundo o senador, o Amazonas tem recursos para garantir essa e outras novas unidades de atendimento médico e hospitalar que pretende criar para ampliar o sistema de saúde do estado.

Segundo Braga, o governo do estado arrecadou no período de janeiro de 2019 a julho deste ano, cerca de R$ 85 bilhões e “isso me dará as condições necessárias pra que eu possa ampliar a oferta de saúde para a nossa população, a começar aqui no São José, na nossa Zona Leste de Manaus”, garantiu aos apoiadores e comunitários.

O Amazonas ocupa o primeiro lugar em ocorrências de câncer de colo de útero e lidera os estados em casos de tuberculose, segundo Eduardo Braga afirmando que “a saúde precisa e será prioridade em meu governo, se assim o povo decidir”, afirmou.

Investimentos

O candidato ao governo do Amazonas argumentou que a zona Leste foi uma das regiões que mais concentrou investimentos no seu governo (2003 a março de 2010) nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, esporte e assistência social. Os principais exemplos foram as construções do hospital e pronto-socorro Platão Araújo, SPAs e Policlínicas Zeno Lenzini e Antônio Aleixo, além da implantação da Farmácia Popular do São José, lembrou.

Segundo a assessoria de campanha, o ex-governador também reformou e equipou a maternidade Ana Braga, criou o Banco de Leite da unidade, ampliou o hospital Geraldo da Rocha, implantou o Centro de Reabilitação para hansenianos da Colônia Antônio Aleixo e a maternidade, SPA e hospital Chapot Prevost. A reforma e ampliação do Hospital João Lúcio assim como obras de melhoramento no hospital infantil Joãozinho foram executadas durante o governo de Eduardo Braga.

Na área da assistência social, implantou o programa Jovem Cidadão em 31 escolas estaduais e criou o projeto Prato Cidadão dos bairros São José e Jorge Teixeira, com alimentação a R$ 1, ainda conforme a assessoria do candidato que sinaliza para outro investimento importante do governo que foi a construção do Programa Águas para Manaus (Proama), que garantiu o fornecimento de água tratada para mais de 500 mil famílias das zonas Leste e Norte de Manaus. “Ninguém acreditava que o Proama seria feito, mas fomos lá e fizemos. Hoje as pessoas têm água potável 24 horas nas suas casas”, destacou o candidato do MDB.

Na área habitacional, o governo Braga construiu o residencial Cidadão II e entregou casas para 73 famílias e o Lar dos Hansenianos, no bairro Colônia Antônio Aleixo, com 40 moradias. Na educação, entregou o Centro de Educação de Tempo Integral “Elisa Bessa Freire”, no bairro Jorge Teixeira, e implantou o programa Bom de Bola, ainda segundo levantamento divulgado pela assessoria do candidato ao governo do Amazonas.

