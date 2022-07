Ministério da Saúde deve receber vacinas contra varíola dos macacos em setembro

De acordo com o ministério, outro lote de imunizantes deve chegar em novembro; Brasil negocia aquisição com a Opas

O Ministério da Saúde disse hoje (29) que espera receber da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) a 1ª remessa de vacinas contra a varíola dos macacos em setembro. O 2º lote deve chegar em novembro. No total, o Brasil negocia 50.000 doses.

De acordo com o Secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, a previsão é de que cerca de 21.000 doses sejam entregues em setembro. O imunizante será aplicado em profissionais da saúde, sobretudo aqueles que fazem o manuseio das amostras biológicas, e as pessoas que tiverem contato com pacientes infectados.

“São duas parcelas. Eu posso estar equivocado. Eu acho que é 21.000 na 1ª e 29.000 na 2ª ou vice-versa. São duas parcelas de aproximadamente 50% em cada parcela, se houver a garantia desse cronograma. Fica mais ou menos nesse radar: aproximadamente 20.000 ou um pouco mais na 1ª remessa e o restante na 2ª remessa”, disse.

O secretário disse que, à princípio, o Brasil não fará campanha de vacinação contra a varíola dos macacos. Ele ressaltou que o índice de transmissibilidade e de letalidade da doença são baixos e diferentes dos observados na covid-19.

Medeiros indicou também a intenção do governo federal de fazer tratativas com o Instituto Butantan ou com o Instituto Bio-Manguinhos, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), caso eles produzam o imunizante contra varíola dos macacos.

1ª morte

O Ministério da Saúde confirmou nesta 6ª feira (29.jul) a 1ª morte no Brasil por varíola dos macacos. A vítima era um homem de 41 anos, com imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer (linfoma). Ele estava internado em um hospital público em Belo Horizonte.

Segundo o ministério, a causa da morte foi choque séptico, agravada pela monkeypox. O ministério informou em entrevista a jornalistas nesta 6ª feira (29.jul) que irá investigar a preponderância dessas comorbidades para o óbito do paciente.

O caso foi o 1º óbito registrado fora do continente africano. O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou em 20 de julho que, ao todo, 5 pessoas haviam morrido em decorrência da doença. Todas as mortes se deram em países da África.

Com informações do Terra