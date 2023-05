Michelle Bolsonaro é levada ao hospital em Brasília após mal-estar

A ex-primeira-dama , Michelle Bolsonaro , foi levada ao hospital na manhã desta quinta-feira (25). Segundo o comunicado emitido pelo PL, a presidente do PL Mulher teve um mal-estar, sendo prontamente levada ao hospital .

Michelle tinha uma agenda a ser cumprida nesta manhã, mas foi deixada de lado com o estado de saúde da ex-primeira-dama . Ela participaria de uma reunião de alinhamento dos presidentes estaduais da sigla. Estavam presentes também as presidentes do PL Mulher de casa estado.

Na nota divulgada pelo PL Mulher , é ressaltado que “o estado de saúde da Presidente Nacional do PL Mulher é estável e ela deverá retornar para suas atividades profissionais nos próximos dias”.

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro ( PL ), foi ao encontro, se encontrando com as lideranças do partido . No cartaz exposto no evento, é possível ver a foto das lideranças femininas da sigla, e a frase: “Mulheres que fazem acontecer”.