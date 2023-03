Março Lilás: João Lúcio oferta exames ginecológicos para profissionais da unidade

A sexta-feira (10/03) foi especial para as mulheres que trabalham no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado. O projeto “O Gigante que Cuida”, realizou uma ação de saúde, em alusão ao Março Lilás, mês da conscientização e combate ao câncer de colo de útero.

As profissionais da saúde puderam dar uma atenção especial para a própria saúde, com a coleta de Exame Colpocitológico/Preventivo Câncer de Colo de Útero, realização de testagem rápida para identificação de HIV/Aids, sífilis e hepatites virais (B e C), testes de glicemia, além de vacinação livre demanda para diversas doenças.

De acordo com o diretor do hospital, João Carlos Pinheiro, a ação faz parte da programação do Dia Internacional da Mulher e da programação mensal do “O Gigante que Cuida”, projeto criado dentro da unidade.

“Tudo faz parte de uma programação especial que preparamos para esta semana dentro das celebrações do mês, então como estamos no mês dedicado às mulheres, seja pelo Dia da Mulher, como pelo Março Lilás, o nosso projeto trouxe uma agenda voltada exclusivamente para a saúde das nossas profissionais”, afirmou.

A ação contou com a parceria do SPA e Policlínica Dr. Danilo Corrêa e das UBSs do Japiim e Almir Pedreira, que enviaram 15 profissionais, entre enfermeiras, técnicas de enfermagem e fisioterapeutas para fazer os atendimentos.

Ao todo foram oferecidos 200 exames preventivos, 200 testes rápidos de HIV/Aids, sífilis e hepatites virais (B e C) e livre demanda para a vacinação de diversas doenças.

Além dos serviços de saúde, as mulheres tiveram sessão de estética e beleza, assistiram uma apresentação musical e participaram de um coffee-break.

Projeto

Criado em dezembro de 2022, por uma iniciativa do HPS João Lúcio, O projeto “O Gigante Que Cuida” proporciona todos os meses, diferentes tipos de atendimento em saúde, aos servidores da unidade. No mês de lançamento do projeto, mais de 150 consultas e exames foram realizados na unidade.

“É uma oportunidade para que os nossos profissionais tenham acesso a serviços de saúde, como consultas e exames, que às vezes eles não conseguem fazer por conta da rotina intensa do trabalho, então essa foi a maneira que encontramos para que eles pudessem acessar esses serviços”, conclui o diretor.

Para a próxima edição do “O Gigante que Cuida” serão ofertados consultas e exames oftalmológicos para todos os trabalhadores que atuam no HPS, seja servidor efetivo, temporário ou terceirizado.