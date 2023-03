Março Lilás: FUnATI alerta sobre importância do exame preventivo em mulheres idosas

Exame é realizado mensalmente na unidade

Em alusão à campanha Março Lilás, de prevenção e combate ao câncer de colo de útero, a Policlínica Gerontológica da FUnATI Darlinda Esteves Ribeiro alerta sobre a importância da realização do exame preventivo em mulheres com idade acima de 60 anos de idade.

O alerta é da médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Juliana Ozores, que atende na Policlínica vinculada à Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI). “Precisamos entender que as idosas necessitam continuar fazendo o exame preventivo, mesmo que elas não tenham mais atividade sexual, o colo do útero continua lá e é necessário manter a coleta em dia”, destacou a médica.

O serviço de coleta do preventivo é realizado em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que incluiu a FUnATI na rede de rastreamento para focar na saúde da mulher idosa, o exame é realizado mensalmente na instituição.

De acordo com a ginecologista, no caso das mulheres idosas, o tratamento é diferenciado, pois é necessário fazer a preparação prévia para a coleta.

“A gente precisa fazer a preparação delas com creme vaginal, de 15 a 21 dias. Elas fazem uma pausa para a gente ter a vagina sem creme para podermos fazer a coleta de forma correta”, reforçou.

Ela ainda reforça que o exame preventivo deve ser feito periodicamente por todas as mulheres após o início da vida sexual, pois é capaz de detectar alterações pré-cancerígenas precoces, que se tratadas, são curadas na quase totalidade dos casos, não evoluindo para o câncer.

Março Lilás

A campanha Março Lilás tem como objetivo, conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo uterino. A principal forma de prevenção, é a vacina contra o HPV (disponível para meninas e meninos de 9 a 14 anos), podendo prevenir 70% dos cânceres de colo do útero e 90% das verrugas genitais.

Durante o mês de março, a Policlínica da FUnATI promoveu rodas de conversa com o objetivo de levar informações de prevenção e conscientização do câncer do colo do útero, saúde do períneo, saúde bucal, ressecamento vaginal e outros temas. As atividades integram o programa Saúde da Mulher.

Encerrando as rodas de conversa, no dia 28 haverá conversa sobre o tema “Cuidados da pele e saúde bucal”.

Com informações da assessoria