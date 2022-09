Marcelo Ramos faz comício emocionante com compromissos e declaração de amor a Parintins

Público recorde mostra força de candidaturas Marcelo Ramos, Mayra Dias e Lula que têm o apoio do prefeito Bi Garcia

O comício do candidato à reeleição, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD), e da candidata a deputada estadual Mayra Dias (Avante), se tornou o maior ato público de campanha eleitoral realizado em Parintins, ao reunir mais de 10 mil pessoas, na opinião da assessoria de campanha e apoiadores. O comício aconteceu na região central do município, após uma caminhada pelas ruas, e foi uma demonstração de força de duas candidaturas que contam com o apoio do prefeito do município, Bi Garcia, cuja administração é bem avaliada.

Ramos, de pai e avós parintinenses, lembrou seus laços de sangue com Parintins, e prestou contas dos recursos que trouxe ao município por meio do seu mandato de deputado federal. “Antes de tudo, queria lembrar a dona Cacilda, mãe do prefeito Bi, que me disse certa vez que sonhava em ver eu e Bi, juntos, pra ajudar Parintins. Minha querida Tia Cacilda, seu sonho está realizado”, diz Marcelo Ramos, ao referir-se à mãe do prefeito, presente ao comício.

Campeão em recursos a Paritintins

Ramos revelou que foi o deputado que mais trouxe recursos em emendas parlamentares ao município. Ao, todo, R$ 34 milhões em recursos que compraram a primeira usina de oxigênio do interior do Amazonas, e que foram investidos na ampliação de UTIs, compra de equipamentos hospitalares, reformas e a implantação do Restaurante Prato Cheio em Parintins, entre outros benefícios.

A final, um coro em favor do candidato à presidência, Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi puxado prelos presentes. Pela primeira vez, o prefeito de Parintins Bi Garcia (União Brasil), se pronunciou politicamente em prol do candidato à presidência, Lula, responsável por grandes obras no município. “No interior Amazonas, nós estamos dando surra. Portanto, vamos virar o jogo para fazer Lula do Brasil. Nós temos que estar unidos”, disse Bi, que pediu, ainda, votos para o candidato ao Senado, Omar Aziz (PSD).

Com informações da assessoria