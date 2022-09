Maratona de campanha de Braga teve comícios em Tefé, Humaitá, Boca do Acre e Lábrea

O fim de semana intenso do candidato do MDB teve reuniões com lideranças e comícios em Tefé, Humaitá, Boca do Acre e Lábrea, onde foi recebido por populares e apoiadores

Lábrea marcou a maratona de campanha do candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida”, senador Eduardo Braga (MDB), neste fim de semana com a recepção dedicada ao candidato. “Fechou 100% com o 15 da esperança”, afirmam assessores explicando que vai Braga vai realizar as transformações que o estado necessita na saúde, segurança pública, educação, assistência social e no desenvolvimento com geração de empregos e renda.

O candidato chegou ao município e foi recepcionado no aeroporto da cidade pelo prefeito Gean Barros (MDB) e por milhares de pessoas. “Isso aqui é para confirmar que estamos com Eduardo 15 e com o presidente Lula 13. Eu não tenho dúvida de que o Amazonas vai dar a vitória ao 15, e Lábrea vai dar vitória ao nosso amigo Eduardo”, afirmou o prefeito.

Eduardo Braga e os candidatos da coligação à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa, além de Gean Barros, seguiram em uma gigantesca carreata até à praça da Barra Limpa, onde aconteceu um grande comício. Durante o percurso, milhares de pessoas em motocicletas, carros, caminhões e bicicletas seguiram o 15 da esperança. Nas calçadas, varandas de residências e hotéis, as pessoas receberam a comitiva agitando centenas de bandeiras do candidato do MDB.

No palco, Braga agradeceu o carinho da população labreense, elogiou a administração de Gean Barros e apresentou os principais pontos do seu plano de governo, com destaque para o programa ‘Novo Cidadão’, que vai garantir um auxílio estadual de R$ 500 às famílias sem renda e emprego no Amazonas. “E junto com o auxílio de R$ 600 do presidente Lula que será permanente, vamos garantir o maior programa de transferência de renda para combater a fome no nosso estado. E é com esse projeto que vamos derrotar a pobreza que a pandemia deixou no Amazonas”, afirmou Eduardo.

O senador disse que, com Lula, vai lutar pela reconstrução da BR-319, de um porto moderno para Lábrea e modernização do hospital que ele construiu quando governador há 15 anos. “Vamos realizar esses sonhos para o povo de Lábrea. Só depende de cada um de nós realizar os nossos sonhos. E sei que o Amazonas e Lábrea tem seus sonhos”, destacou Eduardo. “Se alguém chegar querendo comprar seu voto, pegue porque esse dinheiro é seu. Mas vote no 15 e no 13 do Lula”, disse o candidato do MDB ao Governo do Amazonas.

Boca do Acre

Antes de Lábrea, Eduardo realizou carreata pelas ruas de Boca do Acre, ontem (17). Ele estava acompanhado do ex-prefeito da cidade, Iran Lima. “Sou muito grato ao povo de Boca do Acre. Vamos mudar a realidade que aí está e peço o voto de todos no 15 e no 13”, destacou Braga.

Com informações da assessoria