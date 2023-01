Manaus volta a ofertar vacina CoronaVac pediátrica

Com o recebimento de 4 mil novas doses de CoronaVac, os pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus voltam a oferecer a vacina para as crianças a partir de 3 anos. A vacinação será retomada nesta quinta-feira, 19/1, e o atendimento será feito em 11 unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A lista de unidades, com endereços e horários, pode ser consultada no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais oficiais (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook).

Devem ser levadas aos pontos de vacinação as crianças que receberam a primeira dose de CoronaVac há, ao menos, 28 dias, para completar o esquema vacinal. As que não receberam nenhuma dose de vacina contra a Covid-19 também devem comparecer às unidades para iniciar o processo de imunização.

Adultos que estão pendentes com a segunda dose de CoronaVac também podem procurar os pontos de atendimento para concluir o esquema vacinal.

As crianças de até 11 anos com apenas uma dose de Pfizer e as que completaram o esquema vacinal com Pfizer ou CoronaVac devem aguardar a chegada de novas remessas de Pfizer pediátrica para completar o esquema ou receber a dose de reforço. Esse imunizante ainda não foi distribuído pelo Ministério da Saúde e as unidades de saúde seguem desabastecidas.