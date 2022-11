Manaus vence etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022 com 6 premiações

A Prefeitura de Manaus participou da etapa estadual da edição 2022 do Prêmio Band Cidades Excelentes, que consagrou Manaus como a grande vencedora deste ano. O evento foi realizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila e apoio da Empresa Águas de Manaus.

A capital amazonense foi o grande destaque da premiação ficando em primeiro lugar nas categorias: Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; e Sustentabilidade, além da premiação especial.

Representado o prefeito David Almeida no evento, o secretário municipal de Comunicação (Semcom), Israel Conte, salientou a importância da premiação, para motivar todos os envolvidos na gestão a trabalharem ainda mais para o bem da população da cidade.

“O Grupo Bandeirantes está de parabéns pela realização do evento. A gestão do prefeito David Almeida tem colocado Manaus como exemplo para o Brasil. Na Saúde, três vezes ficamos em primeiro lugar no Previne Brasil; duas vezes em primeiro lugar na geração de empregos com o Sine. Somos ainda o primeiro lugar na gestão de Finanças; e pelo quarto ano seguido, primeiro lugar da Manaus Previdência. Um prêmio como esse, entregue pelo Grupo Bandeirantes, só motiva a gestão do prefeito David Almeida, aprovada por mais de 80% da população, a continuar a fazer mais e melhor para os cidadãos manauaras”, destacou Conte.

Com o objetivo de reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública, o prêmio separou os municípios em três categorias: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; e acima de 100 mil habitantes.

Entre os 5.570 municípios brasileiros, Manaus concorreu na categoria “Acima de 100 mil habitantes” e venceu em cinco dos seis pilares de avaliação, o que garantiu à capital do Amazonas a premiação especial como vencedor geral entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

A avaliação e julgamento da premiação é realizado pelo Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país. Essa plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.

O prêmio Band Cidades Excelentes 2022 tem transmissão na TV aberta no domingo, dia 20 de novembro, às 22h30.

Com informações da Semcom