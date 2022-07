Manaus terá vacinas contra Covid-19 e influenza disponíveis em 11 unidades neste sábado

A Prefeitura de Manaus dá continuidade às campanhas de vacinação contra a Covid-19 e influenza, neste sábado, 16/7, com 11 pontos de imunização abertos à população. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferta a vacina contra a Covid para pessoas com 5 anos de idade ou mais, e da influenza para o público em geral a partir dos seis meses de idade.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, explica que a vacinação vai ocorrer em dez unidades básicas de saúde, de 8h às 12h, e no ponto estratégico do Studio 5, de 9h às 16h. O público precisa apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

“Em todos os pontos, estaremos ofertando primeira, segunda, terceira e quarta doses da vacina contra a Covid, conforme os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde para fortalecer a proteção contra o vírus, e não deixar que os anticorpos diminuam. O público também pode receber o imunizante contra a influenza, eficaz contra formas graves da gripe”, disse.

De acordo com Djalma, a Campanha de Vacinação contra a Influenza deixou de atender apenas grupos prioritários desde o dia 27 de junho, sendo liberada para toda a população, a partir de seis meses de idade. Com uma dose anual, a vacina trivalente é eficaz contra três cepas do vírus (H1N1, H2N3 e linhagem B/Victoria).

Já a campanha contra a Covid-19, ainda de acordo com o titular da Semsa, está com um grande número de pessoas com doses pendentes. Isso porque a quarta dose foi aberta para o público com 18 anos ou mais, desde o dia 30 de junho, e um grande quantitativo sequer retornou aos postos para tomar a terceira dose.

“Todos os dias estamos buscando sensibilizar a população sobre a importância da vacinação, e alguns postos continuam abertos no sábado para facilitar o acesso daqueles que não têm tempo durante a semana. No caso da Covid, é preciso tomar todas as doses disponíveis conforme os intervalos estipulados, mas é importante lembrar que outras vacinas fazem parte do calendário básico e estão à disposição da população”, ressaltou.

Os endereços dos pontos de vacinação podem ser conferidos no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br ou pelo link bit.ly/localvacinacovid19. Os detalhes também são informados nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Veja os pontos de vacinação abertos neste sábado:

9h às 16h

– Studio 5 (na praça de alimentação) – Avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial;

8h às 12h

– Clínica da família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

– UBS Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I

– UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, núcleo 3, Cidade Nova;

– UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina;

– UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/nº, Morro da Liberdade;

– USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

– USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves;

– UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

– UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I.