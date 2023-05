Manaus terá 9 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado

Dando prosseguimento ao compromisso de proteger os manauaras contra as formas graves da Covid-19, a Prefeitura de Manaus disponibilizará nove unidades de saúde distribuídas em todas as zonas geográficas de Manaus, neste sábado, 20/5, no horário das 8h às 12h, com oferta do imunizante para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Desde o início da vacinação contra a Covid-19, a mais longa realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a estratégia de ofertar os imunizantes aos sábados tem tido boa receptividade da população, que durante os dias úteis da semana está envolvida com atividades do trabalho e de estudo.

A secretária municipal de Saúde Shádia Fraxe destaca que embora a situação em relação às formas graves da doença esteja um pouco mais tranquila, todos devem ficar atentos à atualização das vacinas.

“Pedimos que as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose ou que precisam atualizar seu esquema vacinal com as demais, que aproveitem o sábado para cumprir essa tarefa tão importante. É importante reforçar que a vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos seis meses da idade”, enfatiza.

A Semsa está ofertando o imunobiológico bivalente, que fortalece a imunidade contra o vírus original da Covid-19 e as subvariantes da Ômicron para a população a partir dos 18 anos que já recebeu a segunda dose do esquema inicial ou qualquer dose de reforço há quatro meses ou mais.

Este imunizante também está sendo ofertado para adolescentes com 12 anos ou mais que integram os grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde (pacientes imunocomprometidos, pessoas com comorbidades; indígenas e quilombolas; gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Os pontos de imunização estão distribuídos em todas as zonas geográficas de Manaus. Na Zona Norte, estarão em funcionamento a Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, no bairro Lago Azu, Unidades de Saúde da Família (USFs) Áugias Gadelha, na Rua 15, s/nº, Cidade Nova e Major PM Sálvio Belota, localizada na Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.

Na zona Sul de Manaus estará em funcionamento a USF Doutor José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.

As USFS Alfredo Campos, na alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi; Amazonas Palhano, situada na rua Antônio Matias, no São José Operário; e Leonor Brilhante, na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, estarão em funcionamento das 8h às 12h para proteger a população contra a Covid-19, na zona Leste.

Na zona Oeste, a população pode procurar os imunobiológicos contra as formas graves do vírus Sars-Cov-2, nas Unidades de Saúde da Família Deodato de Miranda Leão, no bairro Glória; e Leonor de Freitas, no bairro Compensa 1.

Dia D

A secretária Shádia Fraxe também destaca que neste sábado acontece o Dia “D” da Multivacinação, estratégia que tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes, facilitando ainda mais o acesso aos pontos de vacinação. No horário das 8h às 16h, o total de 229 salas de vacina espalhadas por toda a capital ofertarão os imunobiológicos que fazem parte do calendário básico de vacinação.

Além das unidades da Semsa, os imunizantes podem ser encontrados em locais de grande circulação de pessoas como escolas, centros comunitários, comércios, associações de bairros e igrejas.

A multivacinação concentra esforços na proteção de bebês, crianças e adolescentes com idades de 0 a 14 anos. Segundo o calendário básico do Ministério da Saúde, 18 imunizantes compõem a proteção deste público contra doenças imunopreveníveis.

Para facilitar a análise das equipes de saúde, que irão identificar quais as vacinas que precisam ser recebidas por cada criança e adolescente, os pais e os responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação.

“O Dia ‘D’ tem esse nome porque neste dia, um contingente significativo de equipes é mobilizado para garantir a proteção deste público. Pedimos que a população responda a esse chamado e garanta o desenvolvimento saudável de nossas crianças”, enfatiza Shádia.

Os pontos de vacinação “Dia D” podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook) e por meio do link: bit.ly/Dia Multivacinação.