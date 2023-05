Manaus terá 75 pontos de vacinação durante a semana

A campanha municipal contra a Covid-19 alcança nesta semana, a partir de terça-feira, 2/5, até a sexta, 5/5, 75 pontos de vacinação mantidos pela Prefeitura de Manaus, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela ação, não haverá vacinação nesta segunda-feira, 1º/5, em razão do feriado do Dia do Trabalhador.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que a vacina bivalente está sendo ofertada na rede municipal desde sábado, 29/4, como dose de reforço para pessoas a partir de 18 anos, após liberação pelo Ministério da Saúde. O imunizante, que protege contra o vírus original e as subvariantes da Ômicron, estará disponível no horário regular de cada unidade.

“Quem pode receber a vacina bivalente são as pessoas que já têm o esquema vacinal completo, ou seja, as que receberam duas doses como esquema primário, ou qualquer dose de reforço, há pelo menos quatro meses. Quem estiver em dúvida pode conferir sua situação vacinal na plataforma on-line Imuniza Manaus, no endereço imuniza.manaus.am.gov.br”, orienta a gestora.

Shádia informa que os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina para receber o imunizante contra a Covid-19, seja ele de 1ª ou 2ª doses ou a bivalente.

Adolescentes a partir de 12 anos, adultos e idosos podem buscar qualquer um dos 75 pontos mantidos pela prefeitura para receber a vacina, conforme as normas definidas para cada público. Já os bebês a partir de seis meses até as crianças menores de 12 anos são atendidos em unidades específicas, dentre as quais 14 voltadas à imunização de bebês de seis meses a quatro anos de idade, e 35 destinadas à aplicação das doses em crianças de cinco a 11 anos.

As unidades de saúde funcionam no horário regular das 8h às 17h, nos dias úteis, sendo que nove delas oferecem atendimento em horário ampliado, das 8h às 20h, de modo a facilitar o acesso à imunização para quem estuda ou trabalha no horário comercial.

A lista completa de pontos de vacinação em Manaus, com endereços, horários de atendimento e vacinas ofertadas, pode ser conferida no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais da Semsa, ou ainda diretamente pelo link bit.ly/localvacinacovid19.

Bivalente

A Prefeitura de Manaus ampliou, no último sábado, 29/4, a oferta da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos de idade, em atendimento à Nota Técnica nº 30/2023, publicada pelo Ministério da Saúde no dia 24/4.

O imunizante reforça a proteção do organismo contra as cepas originais do coronavírus e as subvariantes da Ômicron, evitando as formas graves da doença e prevenindo desfechos como hospitalização e óbito.