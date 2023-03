Manaus terá 75 pontos de imunização contra a Covid-19 durante a semana

Dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus irá ofertar 75 pontos de imunização nesta semana, de segunda a sexta-feira, 27 a 31/3, distribuídos em todas as zonas da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta os usuários a buscarem o ponto mais próximo portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que os 75 pontos são referência para todos os públicos a partir de 12 anos de idade, tanto para iniciar o esquema vacinal quanto para aplicação das demais doses liberadas. Já a oferta da vacina bivalente está centralizada em 55 unidades de referência.

“Lembramos que o público infantil também possui unidades de referência para fazer essa vacinação, sendo 35 abertas para todas as crianças de 5 a 11 anos de idade, e 14 endereços são ofertados para os bebês de 6 meses a 4 anos de idade. É importante que as famílias verifiquem a situação vacinal e mantenham o cartão atualizado”, explica.

Djalma ressalta que, durante a semana, nove pontos de imunização da Semsa estendem o funcionamento até às 20h, para facilitar o acesso da população à vacina e ofertar um horário alternativo para as pessoas que trabalham ou estudam no horário comercial. A lista com os endereços, horários, públicos atendidos e vacinas disponíveis pode ser conferida no site semsa.manaus.am.gov.br ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19.

A Semsa também disponibiliza, diariamente, as informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 nas redes sociais oficiais: @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook. A plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) também pode ser acessada pela população para obter outros serviços, como consulta de doses aplicadas, certificado municipal de vacinação, dados de transparência, dentre outros.