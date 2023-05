Manaus terá 74 pontos de vacinação contra a Covid-19 durante a semana

A Prefeitura de Manaus segue dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19, e nesta semana terá 74 pontos com a oferta do imunizante, de segunda a sexta-feira, 22 a 26/5. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que há horários alternativos, no período noturno, para facilitar o acesso de quem não possui tempo de atualizar o esquema vacinal durante o horário comercial.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, reforça que a vacina bivalente está disponível para toda a população a partir de 18 anos de idade, desde que tenha tomado a 2ª dose ou alguma dose de reforço há pelo menos quatro meses. Quem ainda não iniciou ou não completou o esquema vacinal primário, deve receber a monovalente.

“O novo coronavírus ainda existe e continua circulando na sociedade, por isso é necessário que as pessoas continuem se protegendo, e a principal medida no combate ao vírus é a vacina”, disse.

Djalma complementa que adolescentes a partir de 12 anos de idade também podem receber a bivalente, caso estejam incluídos nos grupos prioritários para o imunizante: imunossuprimidos, indígenas aldeados, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, e pessoas vivendo em instituições de longa permanência.

“Os bebês, crianças e adolescentes em geral também continuam sendo imunizados contra a doença, com as vacinas monovalente, que também têm eficácia comprovada contra as formas graves da Covid-19”, explica o subsecretário.

Serviço

Ao buscar o ponto de vacinação, os usuários devem apresentar documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. A lista com os endereços e horários pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19.

“As pessoas que têm ocupações no horário comercial podem obter a vacinação até as 20h, em nove unidades de horário ampliado. Verifique qual o endereço mais próximo de você e garanta a proteção”, afirma Djalma.

Mais detalhes sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 podem ser encontrados nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Campanhas

Djalma acrescenta que nos mesmos pontos, a população também pode ter acesso aos imunizantes da campanha nacional de multivacinação, voltada para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, e da campanha de vacinação contra a influenza, liberada para toda a população a partir de 6 meses.

“Vacinas salvam vidas, e estão disponíveis gratuitamente nas nossas unidades. Peço que as famílias assumam o compromisso de buscar nossos vacinadores e garantir essa proteção”, observa.

O subsecretário destaca que, com exceção da Covid-19, as demais vacinas do calendário básico podem ser encontradas em 171 unidades da rede, cujos endereços estão disponíveis no link bit.ly/salasdevacinamanaus.