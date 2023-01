Manaus terá 72 pontos de vacinação durante a semana

A Prefeitura de Manaus disponibilizará 72 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade, de segunda a sexta-feira, 16 a 20/1, dando continuidade à Campanha Municipal de Vacinação contra a doença. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o público infantil deve ser levado a unidades de referência, de acordo com sua faixa etária.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, conta que o município está ofertando a vacina para todos os públicos a partir de seis meses de idade. Nos pontos de imunização, é preciso apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

“A secretaria continua disponibilizando a vacinação contra a Covid à população, e segue incentivando que as pessoas voltem aos postos e se engajem uns aos outros para manter seu esquema vacinal atualizado, principalmente com as doses de reforço. A vacina garante a proteção contra as formas graves da doença, e com certeza haverá uma unidade ofertando esse serviço perto de você”, afirma Shádia.

Crianças

A secretária lembra que, recentemente, a campanha adotou algumas mudanças na imunização contra a Covid-19 do público infantil. A vacina está liberada para o público em geral de seis meses a menores de 3 anos, pois inicialmente apenas os bebês com comorbidades estavam incluídos, e as crianças de 5 a 11 anos já podem receber a dose de reforço, também chamada de terceira dose.

“Pedimos que os pais tenham a responsabilidade de levar as crianças às nossas unidades, pois elas têm direito à vacina, que é segura, eficaz e importante para protegê-las contra as formas graves da doença. Temos que lembrar que se aproxima o início das aulas, e é necessário garantir que esse retorno seja seguro para todas elas”, diz.

Para as crianças de 5 a 11 anos de idade, a Semsa disponibiliza 32 unidades de referência com a vacina contra a Covid-19. Já o público de 3 e 4 anos deve ser levado uma das dez unidades de referência, e para aqueles de 6 meses a 2 anos, são quatro pontos, sendo um em cada zona da capital.

Serviço

A lista completa com todos os pontos de vacinação contra a Covid-19 pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. No documento, os usuários podem conferir os endereços, horários de funcionamento, públicos atendidos e vacinas disponíveis.

A secretaria também disponibiliza todas as informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 por meio de suas redes sociais, onde também tira dúvidas de usuários, no perfil @semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook.