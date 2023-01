Manaus terá 71 pontos de vacinação contra Covid-19 durante a semana

Dando continuidade à Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus terá 71 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) funcionando como pontos de vacinação durante a semana. De segunda a sexta-feira, 30/1 a 3/2, os locais estarão abertos a partir das 8h e terão horários diferenciados de encerramento. Oito unidades de saúde estarão funcionando até as 20h, 46 unidades farão o atendimento até as 17h e 17 unidades de pequeno porte estarão vacinando até as 16h.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, destaca a importância da conclusão do esquema vacinal primário e das doses de reforço. Ele informa que o município ainda está aguardando a Pfizer pediátrica, utilizada na vacinação de crianças de 5 a 11 anos, mas orienta os pais que têm filhos sem nenhuma dose a dar início ao ciclo vacinal.

“A CoronaVac, autorizada pela Anvisa para o público a partir de 3 anos de idade, está disponível. Então, as crianças que ainda foram vacinadas ou que já receberam uma dose de CoronaVac devem ser levadas ao ponto de vacinação mais próximo para ter garantida sua primeira dose ou para completar o esquema vacinal primário”, explica o subsecretário.

De acordo com Djalma, as crianças de 6 meses a 2 anos continuam a ser vacinadas em quatro unidades de referência da rede municipal de saúde, para evitar a perda de doses de vacina. “A procura desse público segue bastante baixa e cada frasco do imunizante tem validade de apenas 12 horas depois de aberto, por isso, estamos mantendo a vacinação concentrada em poucos locais”. Dados do Vacinômetro municipal mostram que apenas 2.238 crianças, das mais de 77 mil da população estimada nesta faixa etária, receberam a primeira dose da vacina.

Para o público de 12 anos ou mais, a orientação da Semsa é quanto às doses de reforço. Mais de 600 mil pessoas continuam apenas com as duas doses do esquema primário de vacinação, sem nenhum reforço.

O subsecretário salienta que, para os que têm entre 12 e 17 anos, está recomendada a primeira dose de reforço (terceira dose) e para os de 18 anos ou mais, duas doses de reforço (terceira e quarta doses). Além disso, os adolescentes com imunossupressão já podem receber a quarta dose e os adultos na mesma condição, a quinta dose.

Para ser vacinada a pessoa precisa apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento (se crianças), CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. No caso de crianças e adolescentes, é preciso que eles estejam acompanhados dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos de idade.

Os endereços das unidades com vacinação contra a Covid, horários e públicos atendidos, podem ser acessados diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. Informações completas sobre a campanha podem ser acessados no site da secretaria (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais, no perfil Semsa Manaus no Facebook.