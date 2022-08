Manaus terá 69 pontos de vacinação neste sábado

A vacinação contra a Covid-19 será realizada em 69 unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, neste sábado, 20/8, para todos os públicos a partir de 12 anos de idade. A vacinação infantil, de crianças de 3 a 11 anos, estará disponível em 37 destas unidades. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mantém a execução da campanha aos sábados para facilitar o acesso dos usuários que não têm tempo durante a semana.

A subsecretária municipal de Gestão da Saúde da Semsa, Aldeniza Araújo, informou que a população pode buscar as unidades tanto para iniciar o esquema vacinal, com a primeira dose, quanto para receber a segunda, terceira ou quarta dose. Os usuários precisam apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina.

“Nossos pontos têm vacina suficiente para atender todas as pessoas que nos procurarem. Estamos convocando, principalmente, aquelas que ainda não tomaram as doses de reforço, pois o número de atrasados ainda continua muito alto e estamos trabalhando para reverter esse quadro, justamente para manter nossa população protegida”, disse a subsecretária.

Aldeniza pede que os usuários que buscam a vacinação contra a Covid-19 tenham atenção à lista das unidades, pois a secretaria terá mais de 100 unidades em funcionamento neste sábado, mas com ações voltadas para o “Sabadão da Saúde” e para o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação.

A subsecretária destaca que a vacinação contra a Covid-19 será realizada de 8h às 12h. A lista com os endereços das 69 unidades pode ser conferida no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br, no link bit.ly/localvacinacovid19, e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Intervalos

A Semsa orienta que as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose devem buscar imediatamente um ponto de vacinação. O público apto são crianças de 3 a 11 anos de idade, além de adolescentes, adultos e idosos de qualquer idade.

A segunda dose deve ser recebida por todos os usuários, conforme intervalo indicado, para garantir o esquema vacinal inicial. As doses de reforço, segundo Aldeniza Araújo, também são fundamentais para restabelecer a proteção contra a Covid-19.

A terceira dose está liberada para o público a partir de 12 anos de idade. Os adolescentes com imunossupressão devem aguardar pelo menos 2 meses a partir da segunda dose; adultos imunossuprimidos, pelo menos 28 dias; idosos a partir de 60 anos, pelo menos 3 meses; e o público em geral a partir de 12 anos, pelo menos 4 meses.

Para a quarta dose, o intervalo padrão para todos os públicos a partir de 18 anos de idade é de 4 meses ou mais, desde o recebimento da terceira. A situação vacinal pode ser consultada individualmente em caso de dúvidas, por meio da plataforma Imuniza Manaus: imuniza.manaus.am.gov.br.

*Com assessoria