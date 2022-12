Manaus terá 10 locais para vacinação contra Covid-19 neste sábado

A Prefeitura de Manaus irá disponibilizar a vacinação contra a Covid-19 em dez unidades de saúde, neste sábado, 3/12, no horário das 8h às 12h. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha está ofertando desde a 1ª até a 5ª dose do imunizante, conforme os públicos e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que todos os pontos de sábado são referência para crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos. Já para o público de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), a vacina é centralizada em quatro unidades de saúde.

“Pedimos que os moradores da nossa cidade, que ainda estão com esquema vacinal desatualizado, procurem a unidade mais próxima para receber essa vacina, aproveitando que o sábado é um dia livre para muitos. Os pais e responsáveis também precisam levar suas crianças para receber a vacina, pois ela é segura e eficaz contra as formas graves que essa doença pode acarretar”, diz.

A titular da Semsa orienta os usuários a levarem documento de identidade com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças), CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. Se tiver dúvidas sobre qual dose deve receber, as pessoas podem fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Os endereços dos pontos de vacinação podem ser conferidos em todos os canais oficiais de comunicação da Semsa: no site semsa.manaus.am.gov.br; diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19; e ainda nas redes sociais (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Dados

Até as 9h desta sexta-feira, 2/12, de acordo com o Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br), mais de 4,9 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas na cidade de Manaus. O percentual de pessoas com esquema inicial completo, com duas doses ou dose única, é de 80%.

O sistema aponta, ainda, que quase 191 mil pessoas não iniciaram o esquema vacinal e outras 226 mil não retornaram aos postos para tomar a segunda dose. O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) indica, considerando os intervalos necessários para as doses de reforço, que há 626 mil atrasados de 3ª dose e 467 mil atrasados de 4ª dose no município.

Veja os pontos de vacinação de sábado:

Zona Norte

Clínica da família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – rua 15, Cidade Nova 1 (a partir de seis meses de idade)

USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

USF Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – avenida Constantino Nery, Flores (a partir de seis meses de idade)

Zona Leste

USF Alfredo Campos – alameda Cosme Ferreira, Zumbi (a partir de seis meses de idade)

USF Amazonas Palhano – rua Antônio Matias, São José Operário

USF Leonor Brilhante – avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – avenida Presidente Dutra, Glória (a partir de seis meses de idade)

USF Leonor de Freitas – avenida Brasil, Compensa 1