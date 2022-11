Manaus Previdência recebe prêmio de 1º lugar do Brasil em governança corporativa

O 1º lugar no 13º Prêmio Aneprem (Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios) de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, na modalidade Governança Corporativa, “Categoria Capitais”, concedido à Manaus Previdência, foi entregue na noite de ontem (21), durante o 21º Congresso Nacional de Previdências. O servidor Thiago Freitas representou a Prefeitura de Manaus, durante a cerimônia ocorrida no município Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul (RS).

Ao comentar o prêmio, Thiago fala do sentimento de orgulho e dever cumprido. “Quando se trata de serviço público, as pessoas costumam achar que não existe governança, procedimentos bem desenhados e implementados, e esse prêmio mostra que nossos processos estão sendo desenvolvidos de uma forma bem mais eficiente e eficaz”.

A Manaus Previdência alcançou 90% da pontuação estabelecida, sendo o mínimo de 70% para ser classificada, do total de pontos. As exigências foram desde a comprovação da realização da publicação do Relatório de Governança Corporativa em seu site, até a comprovação de uma Ouvidoria. Thiago acrescenta que a premiação representa que a Manaus Previdência está no caminho certo, com uma equipe extremamente técnica e competente.

“Estamos conseguindo otimizar nossos prazos, dar celeridade aos processos de concessão, gerar economicidade com ferramentas que auxiliam os servidores da Manaus Previdência a desenvolverem melhor suas atividades”, avalia.

A Aneprem é a Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios, em que concorrem gestoras de RPPS de todo país. Esse prêmio avalia 54 práticas distribuídas em três critérios: Responsabilidade Corporativa e Social, Transparência, Ética e Equidade.

Com informações da Manaus Previdência