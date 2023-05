Manaus espera receber 256 novos profissionais por meio do Programa Mais Médicos

A Prefeitura de Manaus informa que o Programa Mais Médicos para o Brasil, do Governo Federal, irá disponibilizar 256 vagas para atuação no município de Manaus. As inscrições no programa serão abertas nesta sexta-feira (26), e devem ser feitas até a próxima quarta-feira (31), por meio do endereço:

maismedicos.saude.gov.br

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, explica que os médicos convocados por intermédio do programa irão fortalecer os serviços ofertados na Atenção Primária à Saúde (APS), principalmente em vazios assistenciais da capital amazonense. A previsão é que os novos médicos comecem a atuar no fim de junho.

“Estamos ansiosos pela chegada dos médicos e com a expectativa de que todas as vagas para Manaus sejam preenchidas, assim conseguiremos ampliar a cobertura da Atenção Primária e melhorar ainda mais a assistência à população”, afirma Shádia.

O Ministério da Saúde divulgou o edital do programa com 5,9 mil vagas, distribuídas em 1,9 mil municípios do Brasil. A pasta destacou que os profissionais brasileiros formados no país ou com diploma revalidado no Brasil terão prioridade na seleção. Também podem se inscrever médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no país em que atuam, e médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

Gestão

A técnica da Diretoria de Atenção Primária da Semsa, Meiriane Ferreira, explica que a secretaria é responsável pela gestão dos profissionais do programa Mais Médicos enviados ao município, e pela inserção deles nas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

“Atualmente, os maiores vazios assistenciais estão nas zonas Leste e Norte da cidade, e a gestão pretende alocar os médicos nessas regiões para ampliar o atendimento”, disse.

Meiriane ressalta que, até então, o número de vagas do programa para Manaus chegava a 100 (indo até 150 na pandemia). Com as 256 vagas oferecidas pelo novo edital, o município poderá mais que duplicar o número de profissionais contratados para integrar as equipes na rede de atenção primária.

Benefícios

O Governo Federal informou que o Programa Mais Médicos passou por uma reformulação para aumentar o tempo de permanência no programa, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade, e para torná-lo mais atrativo aos profissionais. O tempo de atuação foi ampliado de três para quatro anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Outra novidade é a oportunidade de especialização em Medicina de Família e Comunidade e mestrado em Saúde da Família. O edital prevê carga horária de 44 horas, sendo 36 horas de atuação nas unidades de saúde e 8 horas dedicadas à capacitação.

Com salário de R$ 12,3 mil, os médicos também receberão incentivos para permanência no programa a atuação em regiões de vulnerabilidade, que chegam a R$ 120 mil (20% do total recebido no período), caso ele permaneça no programa por 48 meses.

Quem se formou com apoio do Financiamento Estudantil (Fies) também terá incentivo, baseado em critérios de localidade, tempo de atuação e valor da dívida.

Com informações da Semsa