Manaus é o principal centro econômico, político e demográfico do Norte do país e, também, a cidade mais procurada por turistas estrangeiros que buscam experiências imersivas com enfoque em aventura, cultura, gastronomia, ancestralidade e sustentabilidade. O crescimento na preferência dos turistas estrangeiros é fruto de um trabalho intenso de divulgação da marca “Manaus” no mercado turístico internacional, realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultural, Turismo e Eventos (Manauscult), que nos últimos dois anos participou com estande próprio em 13 feiras nacionais de turismo e um na Europa.

A capital do Amazonas é a terceira na lista das seis capitais mais buscadas na alta estação, segundo levantamento divulgado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), vinculada ao Ministério do Turismo.

O diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, destaca ações e investimentos estratégicos da gestão municipal, como a construção de novos equipamentos turísticos com investimentos que somam R$ 238 milhões, além da divulgação do destino não apenas para o trade nacional mas, também, para o internacional, com destaque para Europa e América Central onde, inclusive, rendeu um Termo de Cooperação entre Manaus e San Salvador, capital de El Salvador, tornando-as cidades-irmãs.

“Nossa equipe é composta por técnicos altamente qualificados e empenhados com a pasta de turismo da cidade. Desde 2022, estamos presentes nas principais feiras de turismo do Brasil e publicamos anúncios e matérias sobre Manaus em veículos especializados em turismo, em diferentes idiomas, dialogando com os tomadores de decisão na venda de pacotes turísticos, com as companhias aéreas e com os principais formadores de opinião no setor”, pontuou Reginei.

Os megaeventos culturais da cidade também contribuíram para a divulgação da cidade de Manaus entre os turistas estrangeiros. Oreni Braga, vice-presidente da Manauscult, que atua na linha de frente com o trade turístico, relembra que as ações de marketing realizadas pela Manauscult possibilitaram a vinda de 30 formadores de opinião em 2022, e em 2023 mais de 60 operadores de turismo e agentes de viagens, além de jornalistas especializados, tanto do Brasil quanto do exterior, com a promoção de “Famtour” e “Presstrip” durante o #SouManaus e Boi Manaus.

“Manaus foi eleita e recomendada pela Lonely Planet, como a única cidade e destino brasileiro para ser visitada em 2024. Veiculamos anúncios do destino Manaus nos aeroportos de Fortaleza, Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco. Agora Manaus aparece como o 3° Destino Turístico indicado pela Embratur. Isso se dá aos esforços empreendidos pelo prefeito David Almeida para tornar o setor turístico uma mola propulsora da economia local”, concluiu Oreni.

De acordo com os dados da Embratur, Natal lidera o ranking nacional com alta de 26,6% e Salvador aparece em segundo, com 24,7%. O Rio de Janeiro ocupa o quarto lugar com incremento de 19,9%; seguido de São Paulo com 17,7% e Recife com 6,7%, na quinta e sexta posições, respectivamente.

Novos equipamentos turísticos

Em parceria com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e os principais players do turismo na capital, a Manauscult vem implementando ações para o crescimento do setor neste primeiro semestre de 2024, com destaque para a entrega do complexo mirante Lúcia Almeida, largo Ilha de São Vicente e casarão Thiago de Mello.

Atrativos

Manaus dispõe de diversos atrativos, patrimônios históricos e equipamentos turísticos que proporcionam uma imersão cultural com vivências integrativas e acessíveis, como por exemplo, a Casa de Praia Zezinho Corrêa e o Museu da Cidade de Manaus, que é dotado de tecnologia e acessibilidade.

Dentre os principais patrimônios históricos visitados estão o teatro Amazonas, mercado municipal Adolpho Lisboa, Pavilhão Universal, porto de Manaus, praça Dom Pedro II e o museu de Manaus. Na lista dos atrativos naturais estão a Ponta Negra, Encontro das Águas, museu da Amazônia, balneários e flutuantes.

Cidades-irmãs

Manaus e Fortaleza são cidades-irmãs desde fevereiro de 2023, quando foi assinado acordo de cooperação técnica para o roteiro integrado “Manaus e Fortaleza – O Brasil se encontra aqui”. O objetivo é destacar as belezas da praia e da floresta e criar roteiros que abrangem o ecoturismo, mar e sol, esportes náuticos, cultura, gastronomia e entretenimento, entre outros atrativos.

De antemão o acordo bilateral entre Manaus e San Salvador contribuiu para que Manaus estivesse na Rota Manaus/Bogotá e prevê intercâmbio cultural nas artes, gastronomia e medicina tradicional; Manaus como destino turístico para os salvadorenhos; educação, formação e qualificação em áreas técnicas, além de instalação de polos tecnológicos e parques de serviços destinados à produção e exportação de bens.

