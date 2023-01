Manaus começa 2023 com 75 pontos de vacinação contra Covid-19

Com o intuito de iniciar o ano de 2023 fortalecendo a proteção da população contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus irá disponibilizar 75 pontos de vacinação contra a doença, nesta semana, de segunda a sexta-feira, 2 a 6/1, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta os usuários a buscarem a unidade mais próxima portando cartão de vacina, RG e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS).

De acordo com o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, grande parte da população ainda precisa atualizar o esquema vacinal com as doses de reforço (terceira, quarta ou quinta dose). Quem tiver dúvidas se já está dentro do intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde pode fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

“Pretendemos começar o ano ampliando a cobertura vacinal das doses de reforço na cidade, e por isso estamos incentivando que a população busque nossas unidades para manter a proteção contra as formas graves da doença. Estamos em um período chuvoso, quando a ocorrência de síndromes gripais tende a aumentar, então ter essa imunização atualizada nesse momento é fundamental”, conta.

O subsecretário lembra que, do total de pontos de vacinação, dez funcionam em horário ampliado, até às 20h, buscando facilitar o acesso do público. A lista com os endereços das unidades, horários e públicos atendidos pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19.

Testagem

Djalma informa que as pessoas que apresentarem sintomas gripais após as festas de fim de ano devem buscar unidades de referência para realizar o teste de Covid-19. São 51 unidades que ofertam o serviço, distribuídas em todas as zonas da cidade, cujos endereços e horários estão listados no link bit.ly/ubscovidmanaus.

“É muito importante que esses usuários procurem nossas unidades para confirmar ou descartar o diagnóstico de Covid, para que a transmissão do vírus seja interrompida, mediante isolamento do paciente e uso de máscaras, álcool em gel, e outras medidas de proteção. O esquema vacinal atualizado protege contra as formas graves, mas precisamos quebrar a cadeia de transmissão mesmo assim para evitar o surgimento de variantes”, afirma.

Para fazer o teste, o usuário precisa apresentar documento oficial com foto, CPF ou CNS. O teste rápido de antígeno deve ser feito a partir do segundo dia da ocorrência de sintomas gripais, como febre, dores de cabeça e no corpo, em até sete dias.