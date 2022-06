Manaquiri recebe a 16ª edição do Chamas de Saúde

O município Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), recebeu, nesta sexta-feira (10/06), a 16ª edição do Chamas de Saúde, projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na programação do Governo Presente. Os atendimentos aconteceram na Escola Estadual Anselmo Jacob, durante ação liderada pelo governador do Amazonas Wilson Lima.

Em dezesseis edições, o Chamas de Saúde já realizou 11.922 atendimentos médicos especializados somente no interior.

O Corpo de Bombeiros levou para o município vários especialistas médicos, como cardiologia, clínica geral, dermatologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia e pediatria. Houve ainda atendimento em enfermaria, dispensação de medicamentos, palestras de prevenção, escavação e entrega de kits odontológicos para as crianças.

Muitas pessoas passaram pelo serviço social e realizaram agendamento de exames e consultas, além de teste rápido e coleta para exames laboratoriais.

O objetivo do Chamas de Saúde é oferecer os serviços de saúde que o Corpo de Bombeiros disponibiliza aos seus militares, e oferecer também para a população dos municípios do Amazonas, informou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilso Muniz.

Nas ações do Chamas de Saúde é sempre realizado um trabalho prévio com as prefeituras dos municípios para identificar as necessidades de atendimento especializado, em seguida, os bombeiros montam as equipes e as estruturas para atender à demanda mapeada nos municípios.

O projeto Chamas de Saúde já atendeu a população do Distrito do Cacau Pirêra e os municípios de Iranduba, Autazes, Parintins, Rio Preto da Eva, Eirunepé, Carauari, Codajás, Anori, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Maués, Anamã, Borba, Apuí e Manaquiri.

Atendimentos

Foram realizados um total de 318 atendimentos: Ortopedia (41), otorrinolaringologia (36), cardiologia (23), clínica médica (51), pediatria (27), farmácia (54), odontológico (53) e assistência social (33).

