Manacapuru recusa projeto para iluminar cidade que instalaria 5,5 mil lâmpadas de LED

O município de Manacapuru está se recusando a receber projeto do Governo do Estado que prevê instalar e modernizar a iluminação pública da cidade.

Trata-se do programa Ilumina+ Amazonas que já chegou à maioria dos municípios amazonenses.

Por enquanto, apenas Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, e Fonte Boa, a quase 700 quilômetros da capital, se negam a receber a melhoraria.

Mas a demora em aceitar o projeto pode ter relação com as eleições. É que os prefeitos dessas cidades, Beto Beto D’Ângelo (Manacapuru) e Gilberto Lisboa (Fonte Boa) fazem oposição ao governo de Wilson Lima (UB), responsável pelo Ilumina+ Amazonas. Mais que isso: apoiam Eduardo Braga (MDB), adversário de Wilson Lima neste segundo turno.

Mas o projeto começou a ser executado no primeiro semestre, antes da campanha política. Lançado, grande parte dos municípios procurou o governo, mostrando interesse no programa.

Manacapuru e Fonte Boa precisaram ser provocados.

Manacapuru, por exemplo, foi informado do projeto no dia 4 de agosto, mas não respondeu. Outro ofício foi enviado ao município na semana passada, no dia 7, mas, quase uma semana depois, a prefeitura local ainda não manifestou interesse.

A Prefeitura de Fonte Boa foi provocada no dia 6, também na semana passada, mas também não respondeu.

Em Manacapuru, o projeto prevê a instalação de 5,5 mil lâmpadas, todas LED. Já Fonte Boa receberia 1,5 mil luminárias.

Com informações do BNC Amazonas