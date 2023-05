Mais de 30 carros custam menos de R$ 120 mil e podem ficar mais baratos; confira os modelos

Atualmente, os modelos mais em conta custam a partir de R$ 68.990 e podem cair de preço com a redução de impostos

Para a sondagem, a reportagem considerou a região de São Paulo e os preços iniciais sugeridos pelas montadoras em seus sites. Ainda de acordo com a pesquisa, pelo menos 10 companhias vendem carros até R$ 120 mil.

Veja abaixo a lista de carros que custam até esse valor:

• Fiat Mobi – R$ 68.990

• Renault Kwid – R$ 68.990

• Peugeot 208 – R$ 69.990

• Fiat Mobi Track – R$ 72.290

• Citroën C3 – R$ 72.990

• Fiat Argo – R$ 79.790

• Renault Stepway – R$ 79.990

• Volkswagen Polo Track 2023 – R$ 81.370

• Hyundai HB20 – R$ 82.290

• Chevrolet Onix – R$ 84.390

• Fiat Cronos – R$ 84.790

• Volkswagen Novo Polo MPI 2023 – R$ 86.390

• Renault Logan – R$ 89.560

• Hyundai HB20 Sedan – R$ 91.890

• Volkswagen Saveiro – R$ 94.490

• Chevrolet Onix Plus – R$ 96.390

• Toyota Yaris – R$ 97.990

• Peugeot Partner Rapid – R$ 98.781

• Fiat Strada Endurance – R$ 99.990

• Fiat Pulse – R$ 100.990

• Nissan Versa Sense 2023 – R$ 101.190

• Peugeot 2008 – R$ 102.990

• Chevrolet Spin – R$ 103.990

• Volkswagen Novo Virtus – R$ 104.390

• Fiat Strada Freedom – R$ 105.990

• Citroën C4 Cactus – R$ 108.990

• Fiat Cronos Precision – R$ 109.890

• Nissan Versa Advance – R$ 110.490

• Fiat Fiorino – R$ 111.990

• Fiat Strada Volcano – R$ 112.990

• Nissan Kicks – R$ 112.990

• Renault Duster – R$ 112.990

• Renault Oroch – R$ 115.900

• Volkswagen T-Cross – R$ 116.550

• Hyundai Creta – 116.560

• Chevrolet Montana – R$ 118.690

• Honda New City Sedan – R$ 118.700

• Fiat Pulse Audace – R$ 119.990

Medidas para baratear carros até R$ 120 mil

• Corte de impostos para reduzir o preço final de carro até R$ 120 mil em até 10,79%;

• Adoção da taxa referencial (TR) como taxa de juros para projetos de pesquisa e inovação;

• R$ 4 bilhões em financiamentos em dólar por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (BNDES), voltados para empresas que trabalham com exportação.

As medidas, segundo o setor automotivo, podem fazer com que os carros populares novos voltem a custar menos de R$ 60 mil.

Atualmente, o preço de partida do carro zero é de cerca de R$ 68 mil – mais de 50 salários mínimos (hoje em R$ 1.320). Esse valor não considera medidas anunciadas ontem (25).

Segundo o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o abatimento no preço final poderá ser ainda maior: O governo estuda permitir a venda direta dos carros a pessoas físicas.

O desconto vai variar de 1,5% a 10,79%, com base em três fatores:

• o valor atual do veículo: quanto mais barato o carro, maior será o desconto tributário;

• a emissão de poluentes: quanto mais limpo for o motor e o processo produtivo, maior o desconto;

• a cadeia de produção: quanto maior o percentual de peças e acessórios produzidos no Brasil, maior o desconto.

Segundo anunciado por Alckmin, o Ministério da Fazenda terá um prazo de 15 dias para adequar a decisão às regras fiscais – ou seja, calcular a perda de arrecadação e dizer qual será a compensação no orçamento. Passado esse prazo, segundo Alckmin, o governo editará uma medida provisória e um decreto para regulamentar o tema.

Com informações do g1