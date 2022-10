Mais da metade dos vereadores de Manaus declara apoio à chapa Wilson e Tadeu de Souza

Ao menos 25 vereadores de Manaus entraram de vez na campanha à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil). O candidato a vice, Tadeu de Souza (Avante), comandou reunião com o grupo, em encontro concorrido que lotou uma casa de eventos na noite de ontem (10).

Tadeu de Souza, homem de confiança do prefeito David Almeida (Avante), agradeceu o apoio em massa dos vereadores da capital amazonense e disse que no dia 30 de outubro, dia das eleições neste segundo turno, a população dará novamente uma resposta ao que ele chama de “velha política”.

“O que diferencia eles da gente é a capacidade de compartilhar. Aqui todos têm vez. Eles são generais de si mesmo, com arrogância, prepotência e desrespeito”. No primeiro turno, Wilson e Tadeu deixaram para trás o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania). Para este segundo turno, tiveram mais que o dobro dos votos do senador Eduardo Braga (MDB), o adversário dessa reta final das eleições.

Com informações do Avante