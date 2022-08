Lula promete reajustar tabela do imposto de renda, caso seja eleito

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, disse neste sábado (20) que um dos primeiros atos do governo dele, caso seja eleito, será reajustar a tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). Segundo ele, a ideia é isentar a contribuição para pessoas que ganham até R$ 5 mil.

“Depois que tomar posse, vou anunciar o reajuste da tabela do imposto de renda para o povo trabalhador, porque não é justo que o povo trabalhador pague mais imposto indireto do que pagam os donos de bancos”, ponderou o candidato, durante um comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

No evento, Lula comentou também que um eventual governo dele vai focar na redução de desigualdades com a população mais carente. “Esse país vai voltar a ser justo, esse país vai voltar a sorrir. As pessoas vão voltar a ter três refeições por dia, vão voltar a ter emprego. Os empregos serão melhor remunerados, o salário mínimo aumentará acima da inflação todo ano, a empregada doméstica terá direito trabalhista, férias, 13º salário e carteira assinada”, garantiu.

O comício deste sábado contou com a participação do candidato a vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), a ex-presidente Dilma Rousseff, entre outras personalidades políticas.

*Com R7