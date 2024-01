Presidente do Brasil usou as redes sociais para recordar o legado vencedor do tetracampeão mundial

O presidente Lula usou as redes sociais na manhã de hoje (6) para prestar sua homenagem a Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu aos 92 anos na noite desta sexta-feira (5), no Rio de Janeiro.

Em seu perfil no X, Luiz Inácio Lula da Silva recordou o legado vencedor de Zagallo no futebol, principalmente à frente da Seleção Brasileira, com quatro títulos mundiais (dois como jogador, um como treinador e um como coordenador técnico).

“Corajoso, dedicado, apaixonado e superticioso, Zagalo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial”, disse o presidente.

Veja a mensagem do presidente Lula

Mário Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil.

Maior vencedor individual da história da Copa do Mundo, sendo campeão duas vezes como jogador, campeão e vice-campeão como treinador e campeão como coordenador da seleção em 1994. O único a participar de quatro conquistas mundiais, dirigiu o maior time de futebol da história, a seleção brasileira de 1970.

Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagalo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial.

Nesse momento de despedida, minha solidariedade aos familiares de Zagalo, seus filhos e netos, aos amigos e aos milhões de admiradores.

Com informações da CNN Brasil