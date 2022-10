Lula faz discurso histórico por um Brasil com união, igualdade e fraternidade para todos

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enalteceu hoje (30), em discurso marcado por emoção em São Paulo, a frente ampla que se formou em torno de sua candidatura. O petista derrotou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

“A eleição colocou frente a frente dois projetos opostos de País e hoje tem um único e grande vencedor: o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, do PT ou dos partidos que me apoiaram, mas de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora”, afirmou Lula.

Segundo Lula, é necessário “trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso País”, porque “esse verde e amarelo e essa bandeira não pertencem a ninguém a não ser o povo brasileiro”.

Ele afirmou que seu governo encontrará “uma saída para que este País volte a viver democraticamente, harmonicamente, e que a gente possa restabelecer a paz entre as famílias”.

“Neste 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou claro que deseja mais, não menos democracia; mais, não menos inclusão social e oportunidade para todos; deseja mais, não menos respeito e entendimento entre os brasileiros; em suma, deseja mais, não menos liberdade, igualdade e fraternidade em nosso País.”

Lula declarou não ter enfrentado “um adversário”, mas “a máquina do Estado colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que ganhássemos as eleições”.

“Quem foi para a urna, eu quero dar meus parabéns”, prosseguiu. “Sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque me considero um cidadão que teve um processo de ressureição na política brasileira. Tentaram me enterrar vivo, e eu estou aqui para governar este País em uma situação muito difícil.”

Com informações da Carta Capital