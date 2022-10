Lula chama de ‘choro’ acusação de Bolsonaro sobre rádios: “Sabe que vai perder”

Candidato da Coligação Brasil da Esperança, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz que a ação da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre inserções de rádio é “choro” de “quem sabe que vai perder as eleições”.

“Nós ainda temos que disputar (o voto de) algumas pessoas que estão indecisas e pessoas que votaram nulo e branco no primeiro turno, mas é o direito que ele tem de chorar, espernear, de quem sabe que vai perder as eleições. O Bolsonaro está ciente que vai perder as eleições. Ele estuda pesquisa, encomenda pesquisa e ele sabe que vai perder”, afirma o ex-presidente em entrevista ao Correio, à Clube FM e à TV Brasília nesta quinta-feira (27/10).