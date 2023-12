Julio Andrade perdeu 7 kg para a série ‘Betinho’ do Globoplay: ‘Preparação intensa’

Protagonista de “Betinho: No Fio da Navalha”, nova série nacional do Globoplay, Julio Andrade passou por uma preparação intensa para interpretar o sociólogo Herbert de Souza. Segundo o ator, ele perdeu cerca de 7 kg antes de mergulhar no papel. Andrade esteve na CCXP 23 ontem (1º) em um painel exclusivo da nova série.

Para viver o protagonista, além da perda de peso, o ator passou por outras transformações: Ele precisou colocar próteses no nariz e na boca e teve que raspar a cabeça durante quatro meses para encaixar a peruca necessária para o personagem.

O astro destaca a preparação como uma das mais marcantes de sua carreira. “Aceitei o desafio por sua história e importância, mas tinha dúvidas sobre a caracterização. Quando me vi no espelho [com as próteses] eu fiquei surpreendido”.

Sociólogo e ativista brasileiro, Herbert de Souza tornou-se conhecido por suas ações a favor da população mais pobre do país. Entre suas conquistas está a criação da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, conhecida popularmente como a campanha contra a fome, além de cofundador da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), que lutou para trazer medicamentos e melhorar as condições dos soropositivos na década de 1980.

Clarissa Lobo, produtora executiva da série, reforçou a importância de contar a história de Betinho para as novas gerações. “Ele é como o Pelé do social. Betinho inspirou ações em prol dos mais desfavorecidos por todo o Brasil. Sua história nunca foi contada e descobrimos uma oportunidade incrível com essa série.”

Lipe Binder, diretor geral da atração, disse que buscou representar na série a influência que Herbert de Souza tinha em todos ao seu redor. ” Eu reparei no impacto que ele teve nas pessoas que o conheceram. Você sente como ele era importante para quem o conheceu, não só para o Brasil. Ele sorria com os olhos”.

Para Julio Andrade, a série do Globoplay chega para reforçar o legado do sociólogo e fazer com que suas ações sejam reconhecidas por muitos anos. Ele acredita que o trabalho feito pela equipe vai conquistar os espectadores e fazê-los reconhecerem Betinho como um herói.

“Betinho é o verdadeiro herói, mas não usa cueca por cima da calça. Ele é de verdade. Lutou pelo Brasil, apesar da saúde frágil. Ele amenizou os impactos de doenças com o seu trabalho. É um verdadeiro herói brasileiro”, afirma Julio Andrade.

Os dois primeiros episódios de “Betinho: No Fio da Navalha” já estão disponíveis no Globoplay.

Com informações do Splash / Uol