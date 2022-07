Juíza diz que bandeira do Brasil é propaganda eleitoral e vai proibi-la na campanha

A juíza Ana Lúcia Todeschini Martinez, titular da comarca de Santo Antônio das Missões (RS), ganhou todos os holofotes nesta quinta (14) ao tentar racionalizar a proibição do uso da bandeira do Brasil durante as eleições, a partir de 16 de agosto, por considerar seu uso como propaganda eleitoral.

Segundo ela, quem fixar a bandeira em algum lugar como a janela de casa ou do apartamento será notificado para deixar de expor um dos símbolos nacionais.

“Se ela tiver fixada, nós vamos pedir para retirar. Se não retirar, a gente vai encaminha para o Ministério Público e vai dar aquele problema todo”, ameaçou. “A propaganda eleitoral irregular pode gerar multas pesadíssimas”, completou.

Em sua justificativa, a magistrada alega que “é evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo um lado da política”.

Questionado, o presidente do TRE-RS, desembargador Francisco José Moesch, disse que o pleno do tribunal deve se posicionar sobre o tema “nos próximos dias”.

*Com DIÁRIO DO PODER