José Aldo é anunciado como novo membro do Hall da Fama do UFC; público aplaudiu de pé

Durante o UFC 283, o brasileiro foi confirmado como novo integrante do ‘Olimpo’ do Ultimate

José Aldo Júnior foi anunciado, na madrugada de hoje (22), durante o UFC Rio, como mais novo integrante do Hall da Fama da principal companhia de artes marciais. O “Campeão do Povo” foi muito celebrado pelos torcedores presentes na Jeunesse Arena e se emocionou.

Aldo pendurou as luvas em 2022, aos 36 anos, com um cartel invejável de 31 vitórias e oito derrotas no MMA. Ele será o terceiro brasileiro a ingressar no seleto grupo, que já conta com Royce Gracie e Rodrigo Minotauro.

Na hora do anuncio, o público presente na UFC 283 comemorou e aplaudiu de pé a consagração do ex-lutador. Aldo ficou muito emocionado e reverenciou os fãs. Conhecido como o “Campeão do Povo”, José Aldo Júnior por duas vezes foi detentor do cinturão dos pesos-pena.

Aldo será introduzido ao Hall da Fama na Semana Internacional da Luta em Las Vegas, em julho. Nas redes sociais, o UFC publicou um vídeo sobre a entrada do lutador manauara no seleto grupo de estrelas da organização.

Com informações do Terra