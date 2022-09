Jornalista Vera Magalhães é alvo de ataque em manifestação bolsonarista: ‘Vergonhoso’

A jornalista Vera Magalhães se manifestou, na tarde de hoje (7), para expor a sua indignação com apoiadores do candidato Jair Bolsonaro (PL). Eles usaram sua imagem junto ao ataque feito pelo Presidente da República durante o debate realizado na Band.

Por meio do Twitter, a apresentadora do “Roda Viva” (TV Cultura) publicou uma foto em que exibe a sua imagem ao lado da frase “você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, a mesma declaração feita por Bolsonaro no debate para atacá-la, após ser questionado se as desinformações sobre a vacina contra a covid-19 podem ter causado a queda vacinal no país.

Além do clique, ela também pontuou que a atitude dos apoiadores do candidato do PL gera temor à sua segurança, já que “colocaram um alvo” em seu rosto.

“Sabem o que isso faz? Volta uma horda violenta e fanatizada contra mim. Coloca minha segurança e minha integridade física em risco. Coloca um alvo na minha cara. Isso sim é vergonhoso. Isso não é democracia. E é dessa maneira que essas pessoas enxergam a mulher e a imprensa”, desabafou.

Ela ainda declarou que a atitude dos apoiadores de Bolsonaro só reflete o seu gesto destemperado ao ser questionado sobre as desinformações sobre a vacina no Brasil.

“Quem pagou o guindaste em que penduraram minha foto e uma mensagem ameaçadora? Personalizando um ataque por uma pergunta sobre vacina num debate? Por que a virulência? Porque o desgaste para Bolsonaro pelo que ele respondeu, não o que eu perguntei, foi grande. Inadmissível”, dispara Vera Magalhães.

Nos comentários, amigos e fãs de Vera Magalhães deixaram mensagens de apoio ao momento em que está sendo alvo de ataques bolsonaristas por ter confrontado Jair Bolsonaro.

“Minha solidariedade, Vera. Vão passar”, escreveu um seguidor. “Vergonhoso e perigoso mesmo. Fique com o meu abraço”, lamentou outro internauta. “Força, amiga. Estamos juntas”, postou um terceiro fã.

Ilustração com Bolsonaro

No último dia 1 de setembro, Vera Magalhães usou as redes sociais para denunciar uma ilustração que a mostra na cama com Bolsonaro feita por apoiadores do atual Presidente da República.

A apresentadora do “Roda Vida” (TV Cultura) compartilhou uma imagem em que apoiadores de Bolsonaro insinuam que ela dorme sonhando em ir para a cama com o candidato do PL.

“Pode isso, Twitter? Vale isso, apoiadores do presidente? Bora denunciar essa nojeira?”, escreveu a jornalista, marcando o perfil da rede social para cobrar a retirada do conteúdo do ar.

Ataque de Bolsonaro

No debate dos candidatos à Presidência da República, feito pela Band em parceria com o UOL, a jornalista Vera Magalhães foi atacada pelo candidato a reeleição Jair Bolsonaro após pergunta sobre a pandemia.

Vera questionou sobre a cobertura vacinal do Brasil e Bolsonaro, que tinha um minuto para responder, usou seu tempo para atacar a jornalista.

“Vera, eu acho que eu não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse o candidato o chefe do Executivo.

A fala de Bolsonaro repercutiu entre o público, e Vera Magalhães ganhou apoio de outras jornalistas mulheres.

Com informações do Uol