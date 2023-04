Jiu-jítsu: 17 campeões em combates que marcaram história no Jungle Classic 8.0

Dezessete campeões numa noite inesquecível. Este é o resumo da oitava edição do Jungle Classic, maior evento de lutas casadas de jiu-jítsu da Região Norte do Brasil. O show foi realizado na noite de ontem (8), no Studio 5 Shopping e Convenções.

Na luta principal do evento, dois ex-atletas que têm em suas trajetórias a grife do UFC se reencontraram na única luta No Gi (sem quimono) do Jungle Classic 8.0. Desta vez, o amazonense Dileno Lopes (Nova União) levou a melhor sobre o cearense Rony Jason (Pitbull Brothers). Vitória por pontos após seis minutos de combate. O visitante tinha uma vitória num encontro entre eles numa eliminatória do reality show The Ultimate Fighter.

“Para quem me conhece, sabe que eu perdi a minha mãe umas semanas atrás. Ela sempre quis que eu continuasse lutando. Antes de tudo, essa vitória é pra ela, porque ela era a minha fã número 1. Deus a levou para ficar ao lado Dele”, disse o campeão da categoria até 77 kg.

Na segunda luta mais importante da noite, os pesos pesados Rigoney Júnior (Cia Amazonense) e Antonio Sotto (GF Team) fizeram um duelo equilibrado de jiu-jítsu. A definição foi nos pontos, com Rigoney levando a melhor sobre o oponente. A vitória valeu o cinturão da categoria.

Japiim em festa

Entre as academias, destaque para os resultados do Club Pina, a fábrica de campeões cuja matriz está localizada no Japiim, Zona Sul de Manaus, nas proximidades do Studio 5. E o fator “casa” prevaleceu com uma tripla vitória de atletas que representaram a academia: Jean Silva finalizou Fernando Barros; Aderbal Freitas superou Josafá Júnior por pontos; e Tasso Alves foi dominante sobre Erik Alencar.

“Agradeço a organização do evento, por valorizar a old school, a geração que fez história no jiu-jítsu. Agradeço ao meu adversário Erik Alencar por ter aceitado lutar comigo, foi uma grande batalha aqui. Saí da minha zona de conforto e estou pronto para novos desafios”, comentou Tasso Alves, que é faixa preta e capitão da Polícia Militar do Amazonas.

Gratidão

O presidente do Jungle Classic, João Bosco Júnior, agradeceu o público presente, além dos patrocinadores, apoiadores e parceiros que colaboraram com o desenvolvimento do esporte no Amazonas. “Obrigado a todos os envolvidos nesse grande show que é o Jungle Classic. Meu agradecimento especial aos lutadores, que são os artistas desse evento, porque sem vocês nada disso seria possível. A próxima edição será ainda melhor”, concluiu.

Patrocinadores e apoiadores

O show de lutas conta com os seguintes patrocinadores e apoiadores: Ovos São Pedro, Live Premium, Lopes Manaus Imobiliária, Gerbera, deputada estadual Alessandra Campelo, vereador Ivo Neto, Tatames Fight Shop, Vision Clínica de Olhos, Compasso Construções, Mahy Cervejaria, Old 88 Garage, CFPN e Usinorte.

Vencedores do Jungle Classic 8.0

1 – Jean Silva (Pina) venceu Fernando Barros (Nova União) por finalização;

2 – Hebert Santos (Amazonas Top Team) venceu Michel Silva (Melvin) por finalização;

3 – André Hardy (Aníbal) venceu Daniel Freitas (CT Daniel Freitas) por pontos;

4 – Albert Souza (Nabil) venceu Herivelton Barros (HBJ) por finalização;

5 – Waltercy Júnior (Team Cardoso) venceu André Rufino (Aníbal) por pontos;

6 – André Alencar (GF Team) venceu Leo Jacaré (Nova União) por finalização;

7 – Walnes Massulo (Team Cardoso ) venceu Zacarias Neto (AJ Team) por pontos;

8 – Allan Farias (Orley Lobato) venceu Roberto Pinheiro (HBJ) por pontos;

9 – Aderbal Freitas (Clube Betel Pina) venceu Josafá Júnior (Team Cardoso) por pontos;

10 – Luciano Pereira (Mutação/Orley Lobato) venceu Fúlvio Lobo (Monteiro) por pontos;

11 – Tasso Alves (Pina) venceu Erik Alencar (GF Team) por pontos;

12 – Júnior Nogueira (Gracie Barra Amazonas) venceu Breno Santos (Orley Lobato) por pontos;

13 – Alcenor Alves (White House) venceu Pablo Reis (WL Jiu Jitsu) por pontos;

14 – Robert Castro (GF Team North Fight) venceu Fernando Soares por pontos;

15 – Betinho Brito (Nabil) venceu Edson Sales (Pina) por pontos;

16 – Rigoney Júnior (Cia Amazonense) venceu Antonio Sotto (GF Team) por pontos;

17 – Dileno Lopes (Nova União) venceu Rony Jason (Pitbull Brothers) por pontos.

Com informações da assessoria