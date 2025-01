O vídeo, que ultrapassou 253 milhões de visualizações, critica a gestão econômica do país, incluindo a proposta de supervisionar transações de Pix acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas.

Polêmica do Pix

A polêmica teve início quando a Receita Federal anunciou o monitoramento de transações realizadas via Pix, com o objetivo de aumentar a fiscalização tributária. A reação negativa do público, exacerbada por vídeos e publicações de políticos como Nikolas Ferreira, levou o governo a recuar da decisão.