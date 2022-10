Internada em Salvador, Ivete Sangalo convoca fãs para votar: “Tá vindo tempo novo”

A cantora contou aos fãs que a maior preocupação dela ao ser internada foi perder as eleições deste domingo

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu os fãs, na noite de hoje (30), ao abrir uma transmissão ao vivo no Instagram direto de um hospital em Salvador. A artista contou aos seguidores que foi levada pelo marido ao Hospital Aliança após ingerir um marisco e passar mal, mas que estava mais preocupada em perder as eleições deste domingo (2). “Tá vindo tempo novo”, cantou a baiana na live.

“Eu comi uma lambreta, que é um marisco aqui da Bahia e tive uma infecção intestinal grave. Desmaiei e tudo, foi horrível. Vomitei, tive diarreia e vim para o hospital porque estava me sentindo realmente muito mal. Cheguei a desmaiar três vezes. Daniel, meu marido, me trouxe, lindo, conseguiu segurar essa onda”, declarou na transmissão.

Ela elogiou o atendimento dos profissionais de saúde que a atenderam, a quem chamou de “maravilhosos” e afirmou que, após fazer “todo tipo de exame”, foi diagnosticada com infecção alimentar, mas já está “ótima” e receberá alta amanhã (1).

“A minha preocupação maior… eu disse assim ‘venha cá, eu vou ficar boa para domingo ir votar?’, contou Ivete ao relembrar um diálogo com os médicos que a atenderam. Em seguida, a artista convocou os fãs a comparecerem nas urnas no domingo.

“Então aproveito esse vídeo para dizer a vocês: domingo todo mundo vai sair de casa para votar. Além de um dever, acima de tudo é um direito nosso, de fazer do nosso país aquilo que a gente deseja, com nossas necessidades e as do outro também. Então todo mundo domingo vamos votar”, conclamou Ivete.

Ivete ainda cantou para os fãs ao afirmar que “domingo é nóis”. “Tá vindo tempo novo”, entoou. “Ó tô bem, tá? Não acreditem em fofocas. Mamãe não opera com fofoca. Um beijo enorme, fiquem com Deus. E é isso. Saudade de vocês, viu? Saudades”, disse ao encerrar a transmissão.

Com informações do Correio Braziliense