Com o passar do tempo, algumas habilidades que eram cruciais para o dia a dia perdem cada vez mais relevância. Isso se deve em parte ao progresso tecnológico e às mudanças socioeconômicas e do mercado de trabalho. É fundamental saber quais habilidades se tornarão obsoletas no futuro, especialmente no campo profissional. Para isso, a inteligência artificial pode ser de grande ajuda, pois coleta informações da internet e nos permite saber as respostas às dúvidas dos usuários, como neste caso.

Uma das plataformas mais utilizadas é o ChatGPT, que vem com tecnologias avançadas de IA geradas pelos modelos de linguagem mais recentes da OpenAI. Quando se trata de fornecer informações, a ferramenta coleta dados de diferentes sites e dá uma resposta informada sobre tudo o que é perguntado.

Habilidades que não importarão no futuro, de acordo com a IA

Ao escrever o prompt: “quais são as 6 habilidades que não importarão mais no futuro?”, a inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI apontou que a relevância de algumas delas muda com o tempo devido aos avanços tecnológicos, mudanças sociais e transformações no mercado de trabalho.

“Embora certas habilidades possam perder destaque, isso não significa que elas desapareçam completamente, pois alguns contextos ainda as exigirão. Em seu lugar, estão surgindo novas competências que refletem as demandas do futuro”, acrescentou a IA.

Enquanto isso, ele deu uma lista de seis habilidades que podem perder importância no futuro, com base nas tendências atuais:

Escrita manual e caligrafia

A capacidade de escrever à mão com elegância ou mesmo com boa ortografia torna-se menos crucial. A digitalização transformou a forma como as ideias são comunicadas. Teclados, telas sensíveis ao toque e reconhecimento de voz substituíram a necessidade de caligrafia. Além disso, programas de autocorreção e assistentes de escrita reduzem a importância de ter uma caligrafia clara ou uma escrita sem erros. Independentemente disso, ainda pode ser valioso em atividades artísticas, design gráfico ou para personalizar cartões e letras.

Cálculo manual

Com a presença de calculadoras, aplicativos e programas que resolvem problemas matemáticos complexos, as habilidades de cálculo manual estão perdendo peso. No local de trabalho, os processos automatizados geralmente cuidam dessas tarefas. Da mesma forma, ainda é essencial na educação básica, exames ou para resolver problemas onde a tecnologia não está disponível.

Conhecimentos básicos de tecnologia antiga

Habilidades relacionadas ao uso de dispositivos desatualizados, como aparelhos de fax ou sistemas operacionais antigos, estão se tornando irrelevantes, pois estão sendo substituídas por tecnologias mais rápidas e eficientes. Ainda há exceções, como algumas indústrias ou arquivos governamentais que ainda dependem de equipamentos ou formatos antigos para acessar documentos históricos.

Trabalho repetitivo não qualificado

Habilidades que se concentram em tarefas rotineiras e repetitivas, como montagem manual em fábricas, estão sendo substituídas por robótica e inteligência artificial. Isso não apenas aumenta a eficiência, mas também reduz os custos para as empresas. Hoje, eles são necessários apenas em trabalhos que exigem destreza manual, criatividade ou adaptabilidade, pois ainda dependem de habilidades humanas. Um exemplo claro é a carpintaria artesanal, alfaiataria, culinária ou cerâmica e cerâmica.

Memorização de dados

Com acesso instantâneo a informações via internet e assistentes inteligentes, a capacidade de memorizar grandes volumes de dados está se tornando menos útil. O importante agora é saber como pesquisar e usar as informações de forma eficaz. De qualquer forma, em áreas como medicina ou direito é essencial memorizar certos conhecimentos básicos, embora seja cada vez mais complementado com tecnologia.

Atendimento básico ao cliente

Muitas tarefas de atendimento ao cliente, como responder a perguntas comuns, estão sendo executadas por chatbots e sistemas de inteligência artificial, reduzindo assim a necessidade de habilidades humanas básicas nesse campo. As habilidades humanas ainda são inestimáveis quando a empatia, a resolução de problemas complexos ou a personalização são necessárias.