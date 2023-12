Instituto Superdoadoras promove última mobilização do ano em apoio ao Hemoam

O Instituto SuperDoadoras realiza, a partir de hoje (1º) e até o dia 16, a última campanha do ano para incentivar a doação de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul. As ações do instituto contam com o apoio do Grupo Atem.

A presidente do Instituto Superdoadoras, fonoaudióloga Silvana Reis, disse que a expectativa é coletar 800 bolsas de sangue até o final da campanha. No dia 16, último dia de mobilização, a coleta será feita com o Vampirão, na Igreja Presbiteriana da Chapada.

“No final do ano, as pessoas buscam promover boas ações. Gostaria de convidá-las a doar sangue como o maior gesto de amor que podem fazer, porque irá salvar vidas”, convida Silvana.

A gerente de Comunicação e Marketing da Distribuidora Atem, Monique Lasmar, disse que a empresa apoia o Instituto Superdoadoras desde a criação do grupo de voluntários, assim como também as ações diretas do Hemoam. “A Atem sabe do valor de se incentivar a formação de voluntários para a doação de sangue, porque estamos falando em salvar vidas”, ressalta. “Em cada doação, uma pessoa doa, no máximo, 450 ml de sangue e essa única doação pode salvar a vida de até quatro pessoas”, afirmou,

O SuperDoadoras começou como um grupo de doadores voluntários. O objetivo era incentivar a adesão de doadoras, já que as mulheres estavam sempre em número menor que os homens. Durante as campanhas, os voluntários se vestiam com roupas de super-heróis para motivar os doadores e mostrar que cada um deles era um herói para alguém que estivesse precisando. O grupo virou instituto e, hoje, incentiva todos os públicos a serem doadores voluntários.

Com informações da assessoria