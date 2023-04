Instituto Superdoadoras encerra campanha de doação de sangue e entrega camisas hoje

O Instituto Superdoadoras faz o encerramento da 14ª campanha de doação de sangue, hoje (29), das 8h às 14h, com a entrega das camisas aos doadores, no Posto Atem da avenida Jacira Reis, Dom Pedro I. O Grupo Atem é um dos apoiadores da iniciativa.

A campanha de doação de sangue foi realizada de 17 a 28 de abril, na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). Já foram arrecadados mais de 600 bolsas de sangue. Por questões de logística, não foi possível a entrega das camisas no mesmo dia da doação. A coordenadora do instituto, fonoaudióloga Silvana Reis, explica que os doadores só precisam levar o RG e o atestado de doação.

Com apoio do Grupo Atem desde o início do projeto, o Instituto Superdoadoras é formado por voluntários, liderados por Silvana Reis, que organizam campanhas de doação de sangue junto ao Hemoam. Para esta campanha, eles também incluíram informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“O Grupo Atem acredita em projetos que incentivam a solidariedade. Doar sangue é um ato de amor que salva muitas vidas. Esperamos, com estas campanhas, incentivar a formação de novos voluntários para esta causa e, agora também, conscientizar sobre o autismo”, afirma a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG do Grupo Atem, Paula Vieira.

Silvana Reis conta que aproveitou o mês de conscientização sobre o TEA e decidiu também informar os doadores sobre o autismo. “Sou fonoaudióloga de autistas há mais de 20 anos e sei da importância de oferecermos mais informações sobre o TEA para que diminua o preconceito”, explica Silvana. “O autista tem capacidade diferente, mas infinitas possibilidades em progredir. Por isso, decidimos incluir também estas informações sobre o TEA para quem participasse das doações de sangue”.

Com informações da assessoria