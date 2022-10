Instagram desiste dos planos de ‘imitar’ TikTok; Meta promete ‘novas ideias’ para o futuro

O Instagram anunciou a suspensão do lançamento de novas funções do seu aplicativo após as críticas que recebeu de usuários, influenciadores e celebridades.

Entre os novos recursos estava o aumento no conteúdo de vídeos recomendados, em um estilo similar ao aplicativo rival TikTok.

Os modos de exibição da tela e o feed (onde ficam publicações de fotos e vídeos) foram criticados, porque usuários disseram que sentiram que não podiam ver fotos de amigos e familiares como antes.

A Meta, empresa que controla o Instagram, disse que quer “um tempo” para fazer as mudanças corretas.

‘Imitando’ a concorrência

A mudança do Instagram para mais conteúdo de vídeo parece responder à crescente popularidade do TikTok, onde os usuários postam e assistem a gravações em vez de fotos.

Segundo dados da empresa de análise digital Sensor Tower, o TikTok foi baixado mais de três bilhões de vezes em todo o mundo, tornando-se o primeiro aplicativo não pertencente à Meta a atingir esse número.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse ao portal de notícias The Verge que a versão de teste de renovação do aplicativo será descontinuada gradualmente em algumas semanas. “Estou feliz por termos arriscado. Se não falharmos de vez em quando, não estamos pensando grande o suficiente ou sendo ousados o suficiente”, disse ele por meio de sua conta no Twitter.

“Definitivamente, precisamos dar um grande passo para trás. Precisamos aprender e depois voltaremos com alguma ideia nova. Então, vamos trabalhar nisso”, acrescentou.

Mosseri já havia postado um vídeo explicando as mudanças, dizendo que vídeos em tela cheia seriam promovidos em vez de fotos.

Mas depois de algumas críticas duras, ele esclareceu que eles continuarão “apoiando as fotos”.

As reações das celebridades

Em resposta ao vídeo inicial de Mosseri, a modelo americana Chrissy Teigen disse que os usuários da plataforma “não querem fazer vídeos”.

As irmãs Kim Kardashian e Kylie Jenner também compartilharam uma “petição” online para “fazer que o Instagram volte a ser o Instagram” em seus stories.

Toni Tone, autora e criadora de conteúdo, postou como ficou frustrada com as mudanças e como o Instagram era muito melhor quando ela recebia conteúdo das pessoas que havia escolhido seguir.

“Com base em nossas descobertas e feedback da comunidade, estamos pausando o teste de tela cheia no Instagram para que possamos explorar outras opções e estamos reduzindo temporariamente o número de recomendações que você vê em seu feed para que possamos melhorar a qualidade de sua experiência”, disse um porta-voz da Meta à BBC.

“Reconhecemos que as mudanças no aplicativo podem ter um ajuste e, embora pensemos que o Instagram precisa evoluir à medida que o mundo muda, queremos aproveitar o tempo para garantir que faremos isso bem”, acrescentou.

Com informações da BBC News Brasil