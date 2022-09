Inscrições para o desafio “6 Weeks Challenge” têm prazo prorrogado para 30 de setembro

Foram prorrogadas até o dia 30 de setembro as inscrições para a 5ª edição do “6 Weeks Challenge”, desafio que tem como objetivo estimular a busca pela melhor forma, adotando alimentação saudável e prática regular de exercício físico. A competição, promovida pela Fórmula Academia e o CrossFit Ponta Negra, inicia no dia 1º de outubro.

Os interessados podem se inscrever pelo site https://6weekschallenge.com.br/ e na recepção da Fórmula Academia e no CrossFit Ponta Negra, no Shopping Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira. Os organizadores criaram planos especiais para quem não for aluno e quiser participar. Mais informações pelo Instagram @formulapontanegra.

Os participantes do projeto recebem todo o suporte para o alcance dos resultados. Ganham direito a duas bioimpedâncias (procedimento que mede a composição corporal), além de receberem camisa do time e passe livre para participar de todos os eventos programados. As equipes que alcançarem melhores resultados ao final da competição ganham uma série de prêmios.

O coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, ressalta que o objetivo principal do desafio é a promoção da saúde e bem-estar das pessoas. “A prática de atividade física é indicada por todos os especialistas para manter a saúde em dia. E nada mais interessante do que estimular isso com atividades em grupo, durante as quais as pessoas podem se exercitar e também socializar”, disse.

Segundo José Roggero, os resultados para quem participa são incríveis. “Há uma mudança estética com perda de gordura e ganho de massa, mas o principal é a saúde, com melhoria do condicionamento cardiorrespiratório, força, entre outros benefícios”, destacou.

Desde a primeira edição, o projeto já contou com a participação de mais de 2 mil pessoas, que juntas conseguiram perder 1,8 toneladas de gordura e ganhar mais de 300 quilos de massa muscular.

O “6 Weeks Challenge” tem duração de seis semanas. Nesse período, os participantes executam diversas atividades em grupo, concorrendo com diferentes equipes. O objetivo é alcançar metas individuais, como perder peso e ganhar massa corporal, tudo com acompanhamento de profissionais de educação física e nutricionista. A programação do desafio inclui três eventos principais: “Running Day” (corridas em grupo), “Murphy Day” (exercícios de crossfit) e o “Insanos Day” (lutas, bike e ginástica), além das atividades diárias realizadas de acordo com as metas individuais de cada pessoa.

Com informações da assessoria