Influenciador do AM é multado pelo Ibama e deve entregar capivara Filó

O influenciador Agenor Tupinambá, conhecido por ser o cuidador da capivara Filó e que viralizou por seu zelo com o animal, afirma que foi multado pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) na terça-feira (18) em mais de R$ 17 mil. O próprio Agenor comentou o caso em seu perfil no TikTok.

Ele teria sido obrigado a entregar Filó ao Ibama e excluir todos os vídeos dele com o animal em seus perfis de redes sociais. Conteúdos com a papagaio Rosa, outro bicho silvestre cuidado por ele, também precisaram ser deletados. Ele tem até seis dias para entregar os dois animais ao órgão ambiental.

De acordo com uma nota em sua conta no Instagram, o fazendeiro foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração, sob a acusação de retirar Filó e Rosa do seu habitat natural. Ambos devem ser encaminhados a um centro de tratamento animal.

Segundo o criador de conteúdo, ele estava indo à faculdade e o coordenador da instituição ligou para ele, avisando que funcionários do Ibama foram ao local tentar contato com Agenor.

“Chamei minha irmã para ir comigo, chegando lá a gente foi para uma sala, o pessoal começou a falar e começou a jogar as informações. Mostraram as multas que eu tinha que pagar, as acusações foram várias”, disse, em tom triste.

“Eu vou ter uma reunião amanhã com o pessoal de advocacia e o pessoal jurídico para ver tudo isso sobre as multas, sobre tudo que tá acontecendo. Daí eu tenho uma resposta para vocês. Eu tenho 20 dias para recorrer à minha defesa”, completou.

Natural de Autazes (AM), Agenor tem mais de 360 mil seguidores no Instagram e 1,3 milhão no TikTok. Em entrevista ao site Bored Panda, disse que Filó apareceu em sua vida quando seu primo, que morava perto de uma aldeia indígena, viu com vizinhos uma capivara grávida.

“Quando cortaram a barriga, Filó nasceu e conseguiu sobreviver. Os índios a deram ao meu primo e ele a deu para mim”, disse Agenor, que postava vídeos dando banho e trocando afetos com o animal.

