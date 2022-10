Incomodado com repercussão sobre ‘venezuelanas’, Bolsonaro pede cassação de Lula

Presidente também quer que o TSE tire o direito do deputado federal eleito André Janones (Avante)

A campanha do presidente Jair Bolsonaro pediu oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral a cassação das candidaturas de Lula e Geraldo Alckmin, além da perda do mandato de deputado federal eleito de André Janones. A ação foi impetrada ontem (15).

Segundo os advogados do candidato à reeleição pelo PL, Janones é uma “fábrica de fake news” e a chapa de oposição se beneficia das ações do deputado.

Para eles, a disseminação de mentiras nas redes sociais do deputado está no âmbito de uma “campanha difamatória” contra Bolsonaro, com apoio da campanha do ex-presidente Lula, que justificaria uma “intervenção firme e imediata da Justiça Eleitoral”.

Os advogados do PL apontam ainda que Janones tem cometido “abuso dos meios de comunicação”. “Vem utilizando de suas redes sociais como verdadeira fábrica de fake news, para divulgar e incentivar o compartilhamento em massa de publicações de conteúdo sabidamente falso, além de promover maliciosas ações coordenadas com o objetivo desvelado de esvaziar a eficácia das decisões proferidas pela Justiça Eleitoral”, aponta a ação.

Para tentar a impugnação e também a suspensão das contas de Janones, os advogados do PL juntaram 53 páginas e incluiu algumas de suas publicações nas redes.

A equipe de Bolsonaro também estuda pedir a quebra dos sigilos bancários e fiscal do deputado. Além disso, quer a decretação de inelegibilidade dos investigados por oito anos.

Com informações do IG