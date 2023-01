Idam realiza curso de boas práticas de extração de látex no Sul do Amazonas

Cerca de 36 seringueiros estiverem presentes na capacitação de boas práticas de extração de látex e produção de borracha natural, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), na comunidade do Igarapezinho, situada no município de Manicoré (332 quilômetros distantes da capital). A ação teve ainda o apoio da Associação dos Seringueiros da comunidade.

Com a duração de quatro dias, o curso teve como objetivo sanar dúvidas dos participantes sobre a extração de látex e a produção de borracha. Na prática da capacitação, foram sangradas várias seringueiras, e também praticado o manuseio dos novos materiais do kit sangria. Na etapa final, foi realizada ainda uma avaliação da capacitação por meio de formulários individuais.

“Atualmente, os seringueiros sabem sangrar as seringueiras. Mas na hora de fazer a coagulação para produzir o Cernambi Virgem Prensado (CVP), os mesmos ainda pecam, pois, dependendo dos procedimentos adotados nesta fase, eles terão produtos de baixa ou alta qualidade”, explicou o chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal (DATEF) do Idam e engenheiro florestal, Luiz Rocha.

Ainda de acordo com Rocha, a necessidade de capacitar os seringueiros do Amazonas acontece em um momento onde existe uma grande demanda na busca por borrachas de alta qualidade produzidas no estado.

“Hoje temos grande demanda, pois a empresa Michelin (fabricante de pneus), compra toda e qualquer quantidade de borracha de boa qualidade oriunda do Amazonas. Por isso surgiu a oportunidade de começarmos a pensar a safra de 2023, pois a ideia é já começar o ano com as capacitações, explicando para a comunidade que tipo de produto e qualidade a empresa quer”, justifica.

Boca do Acre

Realizado de 17 a 23 de dezembro, a comunidade Maracaju II, localizada na zona rural do município de Boca do Acre (1.028 quilômetros distantes da capital), também recebeu a capacitação em boas práticas de extração de látex e teve 16 seringueiros participantes.

O curso ocorreu através de uma parceria entre o Idam e a Associação dos Seringueiros da comunidade do Maracaju II, todos beneficiários do projeto prioritário da borracha.

Produção de Borracha

Os relatórios de atividades do Idam (RAT) apontam um crescimento significativo na produção de borracha em todo o Amazonas. Em 2020, foram produzidas 393 toneladas. Já em 2021, foram 374 toneladas, enquanto em 2022, foram produzidas aproximadamente 400 toneladas. Atualmente a borracha está dentro da lista de 21 culturas que compõem os projetos prioritários assistidos pelo Idam.